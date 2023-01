NBA : LeBron James fait une énorme annonce sur son avenir

Pierrick Levallet

À 38 ans, LeBron James est toujours aussi efficace en NBA. Le joueur des Lakers continue d'être impressionnant, même à son âge avancé. Le King sait néanmoins qu'il n'est pas éternel. Il aurait aussi préparé un plan pour la fin de sa carrière. Et il n'a pas manqué d'interpeller son fils, avec qui il aimerait jouer au moins une fois dans la ligue avant la retraite.

Véritable légende de la NBA, LeBron James affiche une longévité impressionnante au sein de la ligue américaine. La star des Lakers dispute actuellement sa 20e saison dans l'élite. Mais à 38 ans, le King sait qu'il ne lui reste plus très longtemps en NBA. LeBron James a d'ailleurs déjà tout prévu pour son avenir puisqu'il aimerait évoluer au moins une saison aux côtés de son fils Bronny. Il n'a d'ailleurs pas manqué de l'interpeller, en annonçant qu'il pouvait également jouer contre lui du moment qu'ils sont tous les deux sur le parquet.

«Il faut que je joue avec Bronny»

« Il faut que je sois sur le terrain avec mon garçon. Il faut que je joue avec Bronny. Je lui ai demandé ce qu’il voulait faire et il m’a dit qu’il aimerait rejoindre la NBA. C’est à lui de bosser. Moi je suis là, je l’attend. Soit dans la même équipe ou en tant qu’adversaire. Au moins un match-up contre lui. Pas tout le match, bien sûr, parce qu’il joue meneur et moi je joue pivot ou ce dont l’équipe a besoin à ce stade de ma carrière » a ainsi lancé LeBron James au micro d' ESPN .

