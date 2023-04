NBA : Anthony Davis prêt à porter les Lakers en Playoffs

Florian Barré

En ballotage pour se qualifier pour les Playoffs sans passer par la case Play-in, les Los Angeles Lakers sont sur une dynamique très positive de six victoires sur les sept derniers matchs. Notamment grâce au retour en forme d’Anthony Davies, aux abonnés absents ces derniers mois. Malgré des doutes sur sa condition physique, l'intérieur américain régale ses partenaires depuis quelques matchs.

Alors que les Lakers se battent avec les Warriors, les Clippers et les Pelicans pour intégrer la 5e ou 6e place à l’Ouest synonyme de Playoffs, Anthony Davis marche sur l’eau. Le coéquipier de Lebron James enchaîne les performances de hauts niveaux, auteur notamment de 40 points et 9 rebonds en 30 minutes face aux Rockets, dans la nuit de dimanche à lundi. Éblouissant, AD a même inscrit 37 points ou plus sur quatre des cinq derniers matchs avec une pointe à 17 rebonds contre Minnesota.

« Tout va très bien se passer »

Le problème avec Anthony Davis en NBA reste malgré tout toujours le même, parfois fainéant, souvent blessé… Face aux Timberwolves ce week-end, l’ancien joueur des Pelicans a de nouveau souffert de la cheville mais à ce stade de la compétition, il a refusé de sortir : « Je savais que j'allais continuer à jouer. Il fallait simplement resserrer les chaussures et profiter de l'adrénaline pour jouer jusqu'au terme de la partie. Et après, il est temps de recevoir des soins. Mais je peux vous l'assurer, tout va très bien se passer », avait lâché AD juste après le match. Rien d’alarmant donc, puisque l'intérieur a été énorme contre les Rockets 48h plus tard.

Les Lakers doivent rester méfiant pour Davis