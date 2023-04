NBA - Playoffs : À Cleveland, une vie est bel et bien possible sans LeBron James

Florian Barré

Depuis mercredi dernier et grâce à une victoire contre Orlando, les Cavaliers de Cleveland sont assurés de terminer 4e de la conférence Est et donc de participer aux playoffs 2023 en NBA. Une victoire précieuse qui confirme l’excellente saison de Donovan Mitchell et les siens et qui permet à la franchise de l’Ohio de retrouver les matchs à enjeu de fin de saison, pour la première fois depuis le départ de LeBron James.

Si les Kings de Sacramento ont surpris de nombreux observateurs en faisant leur grand retour en playoffs, les Cavaliers de Mike Gansey , eux, ont confirmé les espoirs nés des dernières saisons. Absent des évènements de fin de saison en NBA depuis le départ de Lebron James en 2018, Cleveland revient sur le devant de la scène sans The Chosen One pour la première fois depuis 1998. Une statistique qui rend encore plus grâce aux joueurs qui ont porté la franchise cette année.

Et le MVP de la franchise est…

On peut légitimement penser à Darius Garland, à Isaac Okoro ou à Evan Mobley parmi ceux qui ont le plus apporté aux Cavaliers. Mais celui qui attise réellement toutes les convoitises, est évidemment Donovan Mitchell. L’arrière des Cavs tourne cette saison à 28 points, 4.4 passes, 4.2 rebonds en moyenne et compte déjà 13 matchs à plus de 40 points avec un pique à 71 le 3 janvier dernier face aux Bulls. En somme, une saison absolument dingue pour l’ancien du Jazz, dont le trade aura permis aux Cavs de passer un cap cette saison.

Que faut-il attendre des Cavs maintenant ?

Les Cavaliers connaissent déjà leur adversaire pour le premier tour des playoffs. Ils devront se défaire des Knicks mais bénéficieront de l’avantage du terrain. Un affrontement qui est à la portée des joueurs de JB Bickerstaff mais pour autant, la méfiance est de mise puisque Cleveland a perdu trois de ses quatre matchs face à la franchise new-yorkaise cette saison. Une qualification pour les demi-finales de conf’ et la saison sera officiellement réussie chez les Cavs, qui font office d'outsider à l'Est avec la montée en puissance de Donovan Mitchell.