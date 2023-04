NBA : Les Timberwolves à la conquête de l’exploit

Florian Barré

Depuis ce samedi, on connaît l’intégralité du bracket des playoffs de NBA. Et c’est Minnesota qui a hérité du tout dernier ticket en battant aisément Oklahoma City (120-95). À l’instar du Heat à l’Est, les Wolves terminent à la 8ème place de la Conférence Ouest et tenteront l’impossible contre les Nuggets du double MVP en titre, Nikola Jokic. Une série qui donne Denver large favori.

Battus par les Lakers mardi dans leur premier match du play-in tournament, les Wolves de Rudy Gobert ont rectifié le tir en se débarrassant du Thunder ce samedi. Une victoire qui vient récompenser la bonne fin de saison des hommes de Chris Finch - sept victoires lors des dix derniers matchs de saison régulière - et qui comme l’année dernière, permet à Minnesota de rejoindre les playoffs en passant par les barrages.

Les Milwaukee Bucks… grands favoris au titre NBA ? https://t.co/ILypCkhprE pic.twitter.com/rviLaF4Qic — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Et le MVP de la franchise est…

S’il avait été particulièrement décevant face aux Lakers en début de semaine, où il a perdu plus de balles (4) qu’il n’a marqué de paniers (3), Anthony Edwards a tout de même eu le mérite de porter le jeu offensif des Wolves sur ses épaules durant la saison. Le récent All-Star a bien progressé et est passé de 20.8 en 2021-2022 à 24.6 points en moyenne en 2022-2023. Cette progression, il la doit notamment à la longue absence de Karl-Anthony Towns. Cette dernière l’a forcé à prendre les commandes de sa franchise à seulement 21 ans. Désormais, il ne reste plus qu’à voir s’il réussira à être autant impactant en playoffs qu’en saison régulière.

Que faut-il attendre des Wolves maintenant ?