NBA : Rudy Gobert pète un plomb, il sort du silence

La rédaction

Dimanche, lors du dernier match de la saison régulière face aux New Orleans Pelicans (113-108), Rudy Gobert, joueur des Timberwolves de Minnesota a frappé son coéquipier Kyle Anderson lors d'un temps mort. Suspendu par son équipe pour un match, le Français est revenu dans le groupe. L'occasion pour lui de s'expliquer sur ce geste qui a fait le tour du monde.

Kyle Anderson qui a été victime du coup de poing asséné par son coéquipier Rudy Gobert dimanche avait été le premier à sortir du silence. L'Américain avait alors déclaré « Nous avons définitivement résolu le problème. Cela arrive tout le temps dans le sport. J'ai l'impression que les gens agissent comme s'ils n'avaient jamais vu cela auparavant.J'ai toujours obtenu le soutien de mes coéquipiers et nous sommes passés à autre chose. »

« Nous nous sommes excusés l'un et l'autre »

Au tour de Rudy Gobert de réagir à ce geste, après la défaite de son équipe face aux Lakers de Los Angeles, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Nous nous sommes excusés l'un et l'autre et nous sommes passés à autre chose. C'est la vie. C'est différent lorsque des millions de personnes regardent des vidéos et ont une opinion sur ce qui s'est passé, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, c'est le respect que nous avons l'un pour l'autre et notre relation. »

Rudy Gobert pète les plombs, clashs légendaire en NBA https://t.co/n829ftsvuE pic.twitter.com/M1XTmEvID8 — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« J'aime toujours Kyle, il est toujours mon frère »