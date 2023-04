NBA : Gobert pète un câble, il se fait allumer

Hugo Chirossel

Lors du dernier match de la saison régulière entre les Wolves et les Pelicans (113-108), Rudy Gobert a été mêlé à une vive altercation avec son coéquipier Kyle Anderson, à qui il a asséné un coup de poing. Il n’en fallait pas moins pour faire réagir Draymond Green, un des plus grands détracteurs du pivot français.

Alors que les Minnesota Timberwolves seront opposés aux Los Angeles Lakers dans la nuit de mardi à mercredi afin d’accrocher une place en playoffs, Rudy Gobert assistera à cette rencontre depuis chez lui. Face aux Pelicans, dans la nuit de dimanche à lundi, l’international français est sorti de ses gonds lors d’un temps mort. Rudy Gobert a envoyé un coup de poing dans le torse de son coéquipier Kyle Anderson, ce qui lui a valu une suspension d’un match par sa franchise.

Draymond Green se paie Rudy Gobert

Draymond Green n’a pas raté l’occasion de chambrer Rudy Gobert. Le joueur des Warriors s’était rendu coupable d’un fait plus ou moins similaire en octobre dernier et s’en était pris violemment à Jordan Poole. Le Français avait alors déclaré sur Twitter : « L'insécurité est toujours bruyante », en référence à cette altercation. Après l’incident impliquant le pivot des Wolves, Draymond Green a tout simplement tweeté exactement la même chose. Il s’est ensuite exprimé plus longuement sur le sujet dans son podcast Draymond Green Show .

.@Money23Green with a warning before the playoffs start (again)Full pod out now: https://t.co/vfuL0olOso pic.twitter.com/GgvptaGpxO — The Volume (@TheVolumeSports) April 11, 2023

« Il doit être prêt à gérer une réaction »

« Honnêtement, il y a des mots que tu ne peux pas dire à un homme. Et si tu choisis de dire ces mots, tu dois accepter de gérer la réaction qui vient avec. C'est une décision que tu prends quand tu décides de manquer de respect à quelqu'un. Quand j'ai vu les mots choisis par Anderson pour parler à Gobert, il doit être prêt à gérer une réaction. Tu ne peux pas manquer de respect comme ça. Surtout dans un environnement compétitif, avec les émotions qui explosent, avec cette situation pour le Play-In », a déclaré Draymond Green. S’il semble apporter son soutien et comprendre la réaction de Rudy Gobert, il en a également profité pour lâcher ses vérités sur le joueur français.

« Anderson a employé des mots envers Gobert que beaucoup de gens pensent »