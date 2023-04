NBA : Gobert craque totalement, la sanction est tombée

Hugo Chirossel

Alors que les Minnesota Timberwolves recevaient les New Orleans Pelicans dans la nuit de dimanche à lundi (113-108), pour le compte de la dernière journée de la saison régulière, Rudy Gobert a asséné un coup de poing à son coéquipier Kyle Anderson lors d’un temps mort. Le Français a écopé d’un match de suspension et sera absent pour le play-in face aux Los Angeles Lakers.

Transféré aux Timberwolves l’été dernier, Rudy Gobert a vécu une première saison compliquée dans le Minnesota. Une frustration qu’il a laissée éclater dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la dernière rencontre de la saison régulière face aux Pelicans. Alors que les Wolves étaient menés 48-36, le pivot français a envoyé un coup de poing dans le torse de son coéquipier Kyle Anderson lors d’un temps mort.

«Je tiens à m'excuser auprès des fans, de l'organisation et en particulier de Kyle»

« Les émotions ont eu raison de moi aujourd'hui. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait, indépendamment de ce qui a été dit. Je tiens à m'excuser auprès des fans, de l'organisation et en particulier de Kyle, qui est quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte en tant que coéquipier », a déclaré Rudy Gobert sur Twitter après cet incident. Kyle Anderson de son côté est également prêt à passer à autre chose : « Les esprits s’échauffent, vous êtes au milieu d’un match, un match que nous voulons tous gagner, un match hyper important, c’est comme ça. Vous savez, ces choses arrivent. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se passe. On va passer à autre chose. (…) Nous allons parler de tout ça et passer à autre chose. Nous sommes des adultes », a-t-il confié, dans des propos relayés par ESPN .

Gobert suspendu contre les Lakers