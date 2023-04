Gobert déclenche une bagarre, les Français pètent les plombs en NBA

Thibault Morlain

Lors de la rencontre entre les Timberwolves et les Pelicans, Rudy Gobert a totalement disjoncté. En effet, lors d'un temps mort, les esprits se sont échauffés chez les joueurs du Minnesota et c'est ainsi que le Français a frappé l'un de ses coéquipiers, Kyle Anderson. Une bagarre qui a fait énormément parler de l'autre côté de l'Atlantique et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un Français est mêlé à une telle situation.

Recrue majeure des Timberwolves, Rudy Gobert ne réalise pas vraiment une très bonne saison dans le Minnesota. Et voilà qu'il y a donc cette bagarre pour ne pas arranger le cas du Français. L'altercation a éclaté lors d'un temps mort et Gobert a ainsi frappé son coéquipier, Kyle Anderson. « Les émotions ont pris le meilleur sur moi aujourd'hui. Je n'aurais pas dû réagir de cette manière, peu importe ce qui a été dit. Je veux m'excuser auprès des fans, de l'organisation et de Kyle, qui est quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte comme coéquipier », s'est par la suite excusé Rudy Gobert.

3 matchs de suspension pour Hayes

Et voilà qu'avant Rudy Gobert, d'autres Français de la NBA ont été mêlés à une bagarre. Si on remonte à quelques semaines seulement, il y a eu Killian Hayes, le joueur des Detroit Pistons. En décembre dernier, lui aussi avait totalement peté les plombs. Lors d'un match face à Orlando, Hayes avait frappé dans le dos Moritz Wagner. La sanction est tombée par la suite et le Français a écopé de 3 matchs de suspension.

Ça chauffe entre Noah et Pierce

Dans cette liste, on peut également citer Joakim Noah. C'était en octobre 2014, lors d'un match de pré-saison entre les Bulls et les Wizards. Cela a alors fait suite à une grossière faute de Paul Pierce sur Jimmy Buttler, Noah est venu défendre son coéquipier à Chicago et la tension est montée. Et c'est Pierce qui a fini par déraper en mettant ses doigts dans les yeux du Français, qui a finalement été retenu avant que cela n'aille plus loin.

« La prochaine fois que tu fais ça, je te bute »

Ancien joueur des Wizards, Kevin Séraphin avait également raconté une incroyable anecdote d'une bagarre avec un de ses coéquipiers : Glen Rice Jr. Lors de son passage pour First Team , il avait alors révélé : « Il faisait tout le temps des blagues sur mon accent. L'humour c'est dans les deux sans, je peux aussi en faire. Il se fait une fracture de la main et je lui dis : "Tes gaucher pour la vie". Je ne sais pas pourquoi il le prend mal. Il essaye de me gifler. On est dans l'avion. Au début, je pense qu'il rigole. Quand j'ai dit ça, on rigolait. Au moment où je me rends compte qu'il est sérieux, une gifle c'est pire qu'un coup de poing, là ça devient rouge dans ma tête. Je me lève, on vient juste de sortir de l'avion , je marche vers lui et deux joueurs me stoppent. Je rentre, je n'ai pas dormi. J'avais le seum. Je n'ai que ça en tête. C'est un manque de respect, manque de respect égal punition. On rentre dans le vestiaire, je peux pas lui mettre une droite dans le dos, je le chope dans le cou, il y a la télé, je lui explose la tête dans la télé. Je lui parle dans l'oreille : "La prochaine fois que tu fais ça, je te bute" ».

Parker, victime collatérale

Il y a également eu Tony Parker. Il s'est lui aussi retrouvé malgré lui au coeur d'une bagarre. En 2012, l'ex-meneur de jeu des Spurs a failli perdre un oeil à cause d'une altercation... dans une boite de nuit. Alors à New York, Parker est une victime collatéral d'une bagarre entre Chris Brown et Drake pour Rihanna. Des éclats de verre volent alors de partout et Tony Parker reçoit alors un débris dans l'oeil. Cela ne sera rien de grave au final.