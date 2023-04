NBA : Frappé par Rudy Gobert, il sort du silence

Thibault Morlain

Aux Etats-Unis, on a parlé que de ça dernièrement : le coup donné par Rudy Gobert à son coéquipier chez les Timberwolves, Kyle Anderson. Les images ont par la suite fait le tour du monde et le Français a dû par la suite présenter ses excuses. Qu'en est-il de l'avis de Kyle Anderson ? Suite au coup reçu par Gobert, il est enfin sorti du silence.

Battus par les Lakers dans la nuit de mardi à mercredi, les Timberwolves évoluaient sans Rudy Gobert. Une absence qui fait suite à ce qui s'est produit lors de la rencontre face aux Pelicans. En effet, le Français a été laissé sur le côté par sa franchise suite au coup de poing qu'il avait donné à l'un de ses coéquipiers. Lors d'un temps mort, les esprits se sont échauffés au sein de l'équipe des Timberwolves et c'est alors que Rudy Gobert a frappé Kyle Anderson.

« Ça arrive tout le temps dans le sport »

Depuis son geste, Rudy Gobert a présenté ses excuses. Et voilà que Kyle Anderson vient lui aussi de prendre la parole. Rapporté par le journaliste Chris Hine, le joueur des Timberwolves a alors souhaité calmer les choses, lâchant : « Nous l'avons définitivement réglé. Ça arrive tout le temps dans le sport. J'ai l'impression que les gens agissent comme s'ils n'avaient jamais vu cela avant. Nous sommes des adultes. Nous sommes capables de mettre cela derrière nous. Nous voulons tous les deux gagner. Nous avons parlé de cela la nuit dernière. Nous sommes des coéquipiers au final. Je ne veux pas que ce soit Kyle contre Rudy. Ce n'est jamais le cas. J'ai toujours soutenu mes coéquipiers et nous allons de l'avant ».

