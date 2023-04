NBA : «Pas satisfait», LeBron James met la pression aux Lakers

Hugo Chirossel

Septièmes de la conférence Ouest à l’issue de la saison régulière, les Lakers doivent passer par le play-in afin de décrocher leur ticket pour les playoffs. Sur leur chemin, ils seront opposés aux Minnesota Timberwolves, dans la nuit de mardi à mercredi. Si les Angelinos ont réussi à redresser la barre après un début de saison très compliqué, LeBron James sait que le plus dur reste à faire.

Au début de la saison, peu de personnes auraient cru que les Lakers se retrouveraient dans cette position. Les Angelinos avaient débuté par 2 victoires lors de leurs 12 premiers matchs, mais ils sont aujourd’hui en très bonne position afin d’accéder aux playoffs. Septièmes de la conférence Ouest à l’issue de la saison régulière, leur qualification passera par une victoire lors du play-in, où ils seront opposés aux Minnesota Timberwolves, privés de Rudy Gobert, dans la nuit de mardi à mercredi.

« Nous pouvons être heureux, mais pas satisfaits »

S’ils sont dans une bonne position, tout reste à faire pour les Lakers et LeBron James en a bien conscience. « Nous nous sommes mis dans une position qui nous permet d’aller de l’avant. C’est tout ce que nous avons demandé, nous mettre en position d’aller de l’avant. Nous avons évidemment eu un début de saison très, très lent. Maintenant, par rapport à la position où nous nous trouvons aujourd’hui, nous pouvons être heureux, mais pas satisfaits », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par ESPN .

« Minnesota sera difficile également »

« Le play-in est un défi contre n’importe quelle équipe, et Minnesota sera difficile également. Quand vous avez des gars comme KAT et Anthony Edwards, ils peuvent tous les deux marquer 40 points contre vous. Vous avez un meneur de jeu très intelligent et solide en la personne de Mike Conley, qui a participé à de nombreux matchs de playoffs. Donc, nous savons dans quoi nous nous engageons », a ajouté LeBron James.

« Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers »