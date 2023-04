NBA : C’est confirmé, LeBron James reçoit une très bonne nouvelle

La rédaction

C’est désormais officiel, les Lakers de Los Angeles vont bel et bien terminer la saison régulière avec un bilan positif. Et si cette véritable remontée de la franchise californienne n’était que très peu prévisible, les coéquipiers de LeBron James doivent maintenant se tourner vers le Play-In. Pour cela, les jaunes et violets ont annoncé l’arrivée de 2 recrues.

LeBron James pourra-t-il mener les Lakers de Los Angeles vers leur 18ème titre NBA ? Si cela venait à être le cas, la franchise californienne deviendrait l’équipe la plus titrée de l’histoire de la ligue. Mais avant de penser à un potentiel sacre, les coéquipiers de King James ainsi que leur entraîneur Darvin Ham doivent garder les pieds sur terre. Et pour cause, ces derniers reviennent de loin, de très loin… Pour rappel, les Lakers affichaient sur les 12 premières rencontres, un bilan de 10 défaites pour seulement 2 petites victoires. Mais ces derniers ont su se montrer incisifs sur le dernier jour du marché afin de renforcer son effectif pour la suite.

NBA : LeBron James n'y croyait plus, il se lâche totalement https://t.co/JiUEBCw1p0 pic.twitter.com/uMsOVAkflh — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Shaq Harrison et Tristan Thompson signent à Los Angeles

En effet, ce dimanche, l’insider de chez ESPN Dave McMenamin, a annoncé sur le réseau social Twitter que les Lakers de Los Angeles avaient bouclé la signature de 2 joueurs pour la fin de saison. Si le premier, Shaq Harrison (29 ans), est encore méconnu du grand public, ce n’est pas le cas de l’expérimenté intérieur Tristan Thompson, âgé quant à lui de 32 ans. L’arrivée de ce dernier vise à renforcer la raquette des jaunes et violets, où seul Anthony Davis semble réellement à la hauteur. Mais la signature du Canadien devrait également plaire à LeBron James, qui l’avait côtoyé chez les Cavaliers de Cleveland entre 2014 et 2018. Ensemble, les 2 hommes avaient remporté le titre en 2016.

Des recrues décevantes du côté des Lakers ?