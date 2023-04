NBA - Lakers : LeBron James lâche un gros de pression

Florian Barré

Alors que la saison régulière se termine dimanche en NBA, les Lakers sont en mission pour rejoindre les playoffs sans passer par la case play-in. Une mission qui a mal démarré ce jeudi dans la nuit, puisque LeBron James et les siens ont perdu face aux Clippers (118-125). Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA refuse pour autant de s’avouer vaincu.

Les Los Angeles Lakers ont perdu un match décisif dans la course aux playoffs en NBA. Dominés par les Clippers (118-125) la nuit dernière, les Angelinos occupent toujours la 7ème place de la Conférence Ouest, à une petite victoire des Clippers (5e) et des Golden State Warriors (6e). Avec encore deux matchs à disputer, face aux Suns et au Jazz, LeBron James et ses partenaires peuvent encore prétendre à un billet direct pour la postseason .

« Nous devons être prêts »

Rempli de déception après la défaite dans le derby de Los Angeles face aux Clippers, LeBron James n’a pas manqué de rappeler que les playoffs étaient encore atteignables, que ce soit en passant par le play-in ou non : « Si on veut éviter le Play-in ? C'est comme ça. Peu importe notre place au classement, ça sera comme ça. On a eu 4 ou 5 saisons en 1. Nous n'avons pas le luxe de dire : 'nous avons besoin de faire ça, nous allons être à cette place’, a avoué le quadruple MVP de la NBA. Nous devons simplement continuer de jouer un bon basket. Nous allons voir comment les choses évoluent. Mais peu importe notre place, nous devons être prêts ».

Les Lakers doivent impérativement gagner

Malgré la volonté de LeBron James de rejoindre les playoffs directement, les Lakers semblent de plus en plus se diriger vers le play-in. Notamment en raison de la rencontre à venir samedi contre les Phoenix Suns, invaincus avec Kevin Durant dans le 5 majeur. Mais pas le temps de se poser des questions, les hommes de Darvin Ham n'ont pas le luxe de pouvoir calculer. L'objectif reste simple : gagner les matchs pour se donner une chance de disputer les playoffs. Que ce soit via le play-in ou non.