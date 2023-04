Victor Wembanyama sera-t-il numéro 1 à la Draft ?

Florian Barré

Étincelant cette saison avec les Metropolitans, Victor Wembanyama continue de s’imposer comme le futur numéro 1 de la Draft NBA 2023. Si rien n'est impossible, il est difficile de croire qu’une équipe puisse le snober à la première place. Pour autant, d'autres prospects impressionnent les observateurs…

Plus que quelques semaines pour profiter de Victor Wembanyama en Betclic Élite. L’intérieur des Mets rejoindra la NBA la saison prochaine et tout porte à croire qu’il sera appelé en première position de la Draft par Adam Silver le 22 juin prochain. En effet, pour les scouts du monde entier, il incarne le parfait prospect pour n’importe quelle franchise durant les 15 prochaines années.

NBA : Nouveau changement de franchise pour Kyrie Irving ? https://t.co/O28fkfIPnO pic.twitter.com/fwbf26I8pz — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Qui pour venir jouer les trouble-fêtes ?

S’il y a de fortes chances pour que la première franchise NBA de Wembanyama soit les Pistons, les Rockets, les Spurs ou les Hornets, rien n’assure qu’il sera pris en « first pick ». Sauf tremblement de terre, le nom de Scoot Henderson sera appelé juste après celui du français lors de la cérémonie au Barclays Center. Mais sait-on jamais, le meneur n’est pas n’importe qui puisque tout comme Victor Wembanyama, il ne découvre pas le monde professionnel cette année et offre donc plus de garanties qu’un joueur NCAA. À 17 ans, Scoot était d’ailleurs devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la G League. Pas de quoi impressionner notre pivot tricolore qui s’était essayé au trashtalking en octobre dernier : « Si je n’étais jamais né, je pense que Scoot Henderson mériterait d’être numéro 1 de la Draft » avait lâché le joueur des Mets.

Brandon Miller devant Scoot Henderson ?

Brandon Miller a lui aussi de bonnes chances d'être l'un des trois premiers joueurs appelés de la prochaine Draft. L'ailier de l'université d'Alabama fait partie des jeunes joueurs dont la cote est progressivement montée ces dernières années sur la scène US. Cependant, son implication - indirecte, certes - dans le meurtre d'une jeune femme par son coéquipier Darius Miles en février dernier a provoqué des remous. Toujours est-il que d'après le chroniqueur et journaliste Adrian Wojnarowski, le joueur de 19 ans est plus que jamais dans la course pour être sélectionné avec le pick n°2 derrière Victor Wembanyama et devant Scoot Henderson.