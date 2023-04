Il annonce une catastrophe pour l’après LeBron James

La rédaction

Alors que la saison régulière de NBA touche à son terme, les Lakers de Los Angeles de LeBron James semblent bien partis pour se qualifier pour les Play-Offs. Cependant, le quadruple MVP est désormais âgé de 38 ans, et beaucoup s’interrogent sur l’avenir de la Ligue américaine. Qui pourra prendre la succession du King, en devenant la superstar de la NBA ?

Alors qu’il a récupéré son numéro 6 aux Lakers, LeBron James court toujours après un 5ème titre NBA. Car depuis son titre en 2020 avec la franchise californienne, ce dernier malgré des performances individuelles toujours plus impressionnantes, a connu quelques saisons galères dans la cité des anges. Mais du côté des anciennes légendes, on réfléchit déjà à la retraite du King , en se demandant qui pourra prendre sa place. Car, mis à part LeBron James, les 2 autres grandes superstars de la ligue, à savoir Stephen Curry et Kévin Durant, ont respectivement 35 et 34 ans.

« La NBA va avoir un sérieux problème », après le départ de LeBron James

Charles Oakley, ancien joueur de la ligue dans les années 90, s’est exprimé à propos de la relève en NBA. L’ancien ailier fort des Knicks de New-York craint pour l’avenir, et notamment pour l’image de la ligue, alors que LeBron James a tant apporté d’un point de vue médiatique. « Quand Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant et tous ces gars vont partir à la retraite, je pense que la NBA va avoir un vrai problème pour trouver sa prochaine superstar. Surtout avec LeBron. C’est une icône, il apporte énormément depuis 20 ans. Il n’a pas peur de parler, il tient tout le monde pour responsable, aussi bien sur le terrain qu’en dehors » , déclare-t-il dans le podcast de Paul Pierce et Kévin Garnett, eux-mêmes anciennes gloires des Celtics de Boston.

Qui pour remplacer LeBron James en tant qu’icône ?