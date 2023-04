NBA - Playoffs : Les Lakers de LeBron James peuvent-ils créer un exploit ?

Florian Barré

Qualifiés pour les playoffs après leur courte victoire face aux Timberwolves (108-102 a.p.), les Los Angeles Lakers retrouveront les Grizzlies de Memphis au premier tour de la postseason. Cette qualification résonne comme un ouf de soulagement pour LeBron James et les siens après une saison particulièrement difficile. Pourtant, avec l’effectif qu’est le leur, l’espoir est de mise.

Les Lakers seront bien présents en phase finale de la NBA cette année. Un évènement puisqu’ils n’avaient pas réussi cette performance la saison passée. Pour y parvenir, les joueurs de Darvin Ham ont dû cravacher contre Minnesota lors du Play-in. Il est dit que rien ne sera facile cette saison pour la franchise californienne. Auteurs d'une première partie de saison très décevante, les Lakers avaient déjà dû s'employer pour remonter la pente, échouant finalement aux portes d'une qualification directe en playoffs, à la 7e place.

Et le MVP de la franchise est…

Si le départ de Russell Westbrook et l’arrivée de D’Angelo Russell lors de la dernière période de trade a permis aux Lakers de reprendre des couleurs, le retour à un très bon niveau d’Anthony Davis aussi. Loin des blessures, il a pu reformer un duo gagnant avec LeBron James et ses 29 points en moyenne. Pour autant la révélation de la franchise, porte un autre nom. Austin Reaves a totalement conquis la Crypto.com Arena cette saison. Pour preuve, l’arrière s’est imposé comme un cadre du collectif de Darvin Ham, jusqu’à devenir la coqueluche des fans angelinos. Ces derniers ont même scandé des « MVP, MVP, MVP… » lors de la victoire de leur franchise contre les Suns fin mars. À 24 ans, il représente l’avenir des Lakers. Pour sa deuxième saison en NBA, il a shooté à 52.9% dont 39.8% à trois points et surtout 86.4% depuis la ligne de lancer. Parmi les joueurs qui ont tenté au moins 300 tirs, 150 3-points et 200 lancers francs, seuls trois dépassent la barre des 67% de réussite au global selon Stathead : Kevin Durant, Stephen Curry et donc Austin Reaves. De quoi donner de l’espoir à la franchise pour les playoffs.

Que faut-il attendre des Lakers maintenant ?

Pour une franchise comme les Lakers, l’objectif reste à minima de retrouver les finales de Conférence. Et en étant sur la même partie de tableau que les Grizzlies et les Warriors, la tâche semble difficile. L’expérience et la legacy d’un LeBron James seront des atouts de taille mais c’est surtout collectivement que l’équipe devra répondre présent. Point positif pour Los Angeles, Memphis sera privé de deux joueurs importants dans la raquette, avec Steven Adams et Brandon Clarke. De quoi faciliter un peu la vie d’Anthony Davis.