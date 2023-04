NBA : LeBron James reçoit un énorme coup de pression

Hugo Chirossel

Opposés aux Minnesota Timberwolves dans la nuit de mardi à mercredi, les Lakers ont décroché leur ticket pour les playoffs. Longtemps menés au score, les Angelinos ont fini par s’imposer en prolongation (108-102). Lors du premier tour des playoffs, ils retrouveront les Memphis Grizzlies et Dillon Brooks a lancé un sacré avertissement à LeBron James.

Les Lakers ont dû batailler pour assurer leur place en playoffs. Septièmes de la conférence Ouest à l’issue de la saison régulière, les Angelinos devaient passer par le play-in afin d’obtenir leur qualification. Dans cette optique, les Lakers recevaient les Minnesota Timberwolves, dans la nuit de mardi à mercredi. Une rencontre mal embarquée pour la franchise de Los Angeles, qui a longtemps été menée au score.

NBA - Playoffs : Les Nuggets sont-ils destinés à ne dominer que la saison régulière ? https://t.co/zhgfPyfd1a pic.twitter.com/fYilDwJdBP — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

«Cela ne me dérangerait pas de jouer LeBron»

Mais les Lakers sont revenus et ont fini par s’imposer en prolongation (108-102). Lors du premier tour des playoffs, ils retrouveront donc les Memphis Grizzlies. Avant la rencontre entre les Angelinos et les Wolves, Dillon Brooks, qui excelle dans l’art de la provocation, s’était d’ailleurs exprimé sur la possibilité de se retrouver face à LeBron James. « Cela ne me dérangerait pas de jouer LeBron dans une série de playoffs », avait déclaré le joueur de Memphis, dans des propos relayés par Mark Giannotto.

«L’éliminer au premier tour»