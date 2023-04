LeBron James dévoile son grand secret

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que les Los Angeles Lakers ont décroché au bout du suspense une qualification pour le play-in, LeBron James tentera de porter sa franchise pour l’amener en playoffs. A 38 ans, le King est toujours aussi fort même si quelques blessures lui ont compliqué sa saison. Cette longévité reste incroyable, LeBron l’explique en grande partie par l’apport quotidien de Mike Mancias, son coach personnel de très longue date.

Quatre titres de champion NBA, quatre fois MVP des Finales ou encore 19 sélections au All Star Game, LeBron James a un palmarès long comme son bras. Mais à 38 ans, le King n’est pas rassasié et il aimerait bien glaner un nouveau titre avec les Los Angeles Lakers, qualifiés in-extremis pour le play-in après un début de saison catastrophique. LeBron James en veut toujours plus, lui qui est devenu cette saison le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Le coach personnel de LeBron James le suit depuis le début

Mais pour avoir cette longévité, LeBron James a un secret bien à lui : Mike Mancias. Membre du staff des Cleveland Cavaliers, il a rencontré le quadruple champion NBA en 2003 et il a fini par le suivre durant toute sa carrière. Depuis, LeBron James a joué 20 saisons dans la ligue américaine et Mike Mancias ne l’a jamais lâché, une présence indispensable pour le joueur des Lakers qui n’a pas minimisé le rôle de son coach personnel.

LeBron James is in playoff mode. pic.twitter.com/44IluMY5SY — Los Angeles Lakers ❼ (@CookedByLakers) April 9, 2023

«Je ne pourrais pas continuer de jouer à ce niveau sans lui»