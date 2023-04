NBA - Playoffs : Les Warriors peuvent-ils réaliser le back-to-back ?

Florian Barré

6e à l’Ouest, une victoire devant les Los Angeles Lakers qui devront disputer le play-in tournament, Golden State s’est qualifié à l’arraché pour les playoffs en maîtrisant aisément Portland (157-101) lors du dernier match de la saison régulière. Et pour cause, tout n’a pas été simple cette année pour les tenants du titre. Eux qui espèrent remporter une cinquième bague en neuf ans.

Passés pas loin de la catastrophe industrielle en début de saison, les Warriors de Stephen Curry se sont bien repris. En effet, alors qu’il venait de remporter le trophée Larry O’Brien, récompensant la franchise vainqueure des Finales NBA , Golden State s’est retrouvé dans la panade lorsque Draymond Green a frappé Jordan Poole à l’entraînement. À cela, on peut ajouter les absences répétées de Curry et Andrew Wiggins aux nombreux arguments expliquant cette pauvre 6e place à l’Ouest. Cependant, les Warriors sont sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs et ont peut-être entamé une bonne dynamique à l'aube de ces playoffs.

Et le MVP de la franchise est…

Avec une saison à presque 30 points et 50% au shoot en moyenne, il est très difficile de ne pas sortir le nom de Stephen Curry lorsqu’on se demande qui est le meilleur joueur de Golden State cette année en NBA. S’il a raté une grosse vingtaine de matchs, blessé, le meneur de 35 ans s’est encore montré hyper efficace à trois points. En effet, le shooter le plus prolifique de tous les temps tourne à 42.7% derrière l’arc de cercle en moyenne.

Que faut-il attendre des Warriors maintenant ?

L’objectif est simple pour Golden State : réaliser un back-to-back. Cette performance, la franchise l’avait réussie en 2018 dans une période où les Warriors ont enchaîné cinq finales NBA. Pour autant la tâche sera déjà difficile contre les Kings au premier tour puisque Stephen Curry et ses coéquipiers ne sont pas réputés pour être les plus solides défensivement. Face à eux, ils auront l’une des meilleures attaques de toute l’histoire de la NBA selon certaines statistiques, avec D’Aaron Fox à la baguette.