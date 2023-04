NBA Awards : Qui mérite de remporter un trophée ?

Florian Barré

Chaque année, la NBA récompense les meilleurs joueurs de la ligue en décernant plusieurs trophées individuels. Le joueur de l’année, la meilleure progression de l’année, le jeune joueur de l’année, le défenseur de l’année, le joueur le plus clutch de l’année, le 6e homme de l’année et le coach de l’année sont ainsi mis en avant. La saison régulière étant terminée, c’est le moment parfait pour faire un tour d’horizon et voir qui mériteraient de soulever l’un des trophées.

Cette saison, la NBA a décidé de relooker complètement les trophées individuels remis en fin de saison régulière. Le trophée MVP, récompensant le joueur de l’année porte désormais le nom de Michael Jordan, vainqueur à cinq reprises du titre de MVP. Pour mériter la distinction, il faut compiler des statistiques impressionnantes, faire gagner son équipe, mais aussi rendre ses coéquipiers meilleurs. Et celui qui semble répondre le plus aux critères de sélection cette saison, c’est Joël Embiid avec 33.1 points, 4.2 passes et 10.2 rebonds en moyenne. Selon le dernier sondage ESPN , le pivot de Sixers récolte 790 points pour 788 pour Nikola Jokic (Denver) et 612 pour Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). Jayson Tatum (Boston) et Luka Doncic (Dallas) arriveraient en 4es et 5es positions.

Défenseur de l’année

Le trophée du meilleur défenseur de l’année, rebaptisé Hakeem Olajuwon Trophy en honneur de l’ancien pivot des Rockets - qui a remporté cette distinction à deux reprises en 1994 et 1995, tout en intégrant neuf fois les All-Defensive Teams - pourrait revenir à plusieurs joueurs. Jarren Jackson Jr (Memphis), Evan Mobley (Cleveland), Giannis Antetokounmpo, De’Anthony Melton (Philadelphie), Dillon Brooks (Memphis) ou encore Luguentz Dort (Oklahoma City) font partie des débats. Pour autant, en témoigne la solidité défensive des Bucks, Brook Lopez mérite pleinement la distinction. À 34 ans, le pivot de 128 kg est dans la forme de sa vie. 3e meilleur contreur de NBA, avec 2,5 contres en moyenne, il est aussi le joueur qui conteste le plus de tirs : 17,4 par match. Un roc !

Rookie de l’année

Le trophée du rookie de l’année, renommé Wilt Chamberlain Trophy en l'honneur de celui qui a tourné à 37.6 points et 27.0 rebonds de moyenne lors de sa première saison chez les Philadelphia Warriors en 1960, voit une opposition très sérieuse entre plusieurs gros talents. Jabari Smith Jr (Houston), Jalen Williams (Oklahoma City) ou bien Keegan Murray (Sacramento) ont réalisé une première saison de haute volée dans l’élite. Mais c’est bien Paulo Banchero (Orlando) qui a été le plus impressionnant. Le numéro 1 de la Draft 2022 a été à la hauteur des attentes placées en lui avec 20 points, 6.9 rebonds et 3.8 passes en moyenne sur 72 apparitions.

Sixième homme de l’année

Le trophée du meilleur 6e homme de l’année, autrement dit le John Havlicek Trophy - ancienne légende des Celtics qui a passé les sept premières saisons de sa carrière en sortie de banc, ce qui ne l'a pas empêché de remporter quatre étoiles de All Star durant cette période - récompense le meilleur remplaçant. Malik Monk (Sacramento), Bobby Portis Jr (Milwaukee), Norman Powell (LA Clippers), Tyus Jones (Memphis) et Immanuel Quickley (NY Knicks) font partie du débat mais celui qui mérite le plus de recevoir cette récompense se nomme Malcolm Brogdon. Le joueur des Celtics a été excellent pour sa première saison dans la rotation de Boston avec 15 points en moyenne et une précision de 44.4% à 3 points.

MIP (Most Improved Player) de l’année

Ensuite, pour le trophée récompensant le joueur ayant le plus progressé durant la saison - rebaptisé George Mikan Trophy pour celui que l'on surnomme Mr Basketball , la première grande légende NBA - Lauri Markkanen (Utah), Mikal Bridges (Brooklyn), Tyrese Haliburton (Indiana), Jalen Brunson (NY Knicks) et Nicolas Claxton (Brooklyn) méritent les honneurs. Mais le favori de la rédaction reste Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur du Thunder a réalisé une saison d’All-Star avec 31.4 points et 51% de précision au tir en moyenne, soit 7 points et 5% de plus que lors de la saison précédente. Phénoménal pour le joueur de 24 ans.

Coach de l’année

Pour ce qui est du trophée récompensant le coach de l’année, aussi appelé Red Auerbach Award - en hommage à l’entraîneur de la dynastie des Boston Celtics qui a remporté neuf titres en dix saisons - Joe Mazzulla (Boston), Taylors Jenkins (Memphis), Mike Brown (Sacramento) et Mike Budenholzer (Milwaukee) ont tous les quatre portés leur franchise vers les sommets. Pourtant, s’il ne sera certainement pas élu coach de l’année, Jacque Vaughn le mériterait. L’entraîneur des Nets a surmonté une année semée d’embûches. Intérimaire en début d’exercice, la direction lui a demandé de faire avancer Brooklyn autour de deux joueurs qui voulaient partir (Kyrie Irving et Kevin Durant). Et puis après un excellent début de saison, la franchise a été totalement chamboulée lors de la période de trade avec les départs de ses deux meilleurs éléments. Finalement, au terme d’échanges interminables et d’un effectif totalement remodelé, les bons résultats ont persisté et les Nets joueront bien les playoffs.

