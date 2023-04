NBA : Les Nets abordent les playoffs sans pression

Florian Barré

C’est dans une saison particulièrement mouvementée que les Nets de Brooklyn ont décroché une cinquième participation consécutive en playoffs. Après les départs de Kevin Durant et de Kyrie Irving, place au renouveau pour les hommes de Jacque Vaughn, qui devront se défaire des 76ers de Joël Embiid au premier tour et ce, avec une nouvelle coqueluche.

6e à l’Est, Brooklyn a terminé la saison régulière avec 44 victoires et un effectif totalement remodelé en cours de saison. En effet en février, Kyrie Irving a exprimé de nouveau publiquement son mécontentement et son souhait de changer d'équipe. Il a donc été envoyé à Dallas avec Markieff Morris en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et plusieurs choix de draft. Le lendemain, Kevin Durant est lui aussi échangé, envoyé aux Suns de Phoenix en compagnie de T. J. Warren contre Mikal Bridges, Cameron Johnson, Jae Crowder et plusieurs choix de draft. La franchise New-yorkaise aura malgré tout survécu à toutes ces allées et venues en décrochant sur le tard son ticket pour les playoffs de la NBA.

Et le MVP de la franchise est…

Si Kyrie Irving et Kevin Durant ont joué une quarantaine de matchs cette saison avec les Nets, en ayant des statistiques individuelles très convaincantes, une recrue a totalement conquis le Barclays Center. Mikal Bridges, arrivé des Suns en février, a presque déjà fait oublier le duo Irving-Durant de par ses performances. En effet, en plus d’avoir joué tous les matchs de la saison régulière avec les Suns et les Nets, l’ailier de 26 ans est passé de 17 points à 26 en moyenne, et ce juste en rejoignant sa nouvelle franchise. Pour son nouveau coéquipier Spencer Dinwiddie, pas de doute, Bridges deviendra incontournable s’il confirme en playoffs : « Si Mikal continue à jouer au niveau qui est le sien, il sera considéré comme une star après ça, surtout si on parvient à progresser ou à faire quelque chose de spécial. Je pense qu’on a un joueur qui a la capacité de jouer à ce niveau. »

Que faut-il attendre des Nets maintenant ?

Avec les départs d’Irving et Durant, les Nets ont gagné en équilibre et abordent les playoffs avec un collectif bien huilé. Pour autant, face aux 76ers, les joueurs de Jacque Vaughn sont loin d’être favoris. Cette saison 2022-2023 paraît plus comme une saison de transition, qui tient de belles promesses pour la suite. C’est donc sans pression que Mikal Bridges et ses coéquipiers vont affronter la franchise du MVP James Harden et de l’aspirant MVP Joël Embiid.