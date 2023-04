NBA - Playoffs : Les Nuggets sont-ils destinés à ne dominer que la saison régulière ?

Florian Barré

Avec le 4e bilan de la NBA et le 1er à l’Ouest, Denver fait partie des favoris pour remporter le titre cette année et ce notamment grâce à sa superstar Nikola Jokic, qui réalise une saison digne d’un MVP. Une mission de taille puisque dans son histoire, la franchise n’a jamais atteint les finales NBA. Pour autant, la forme actuelle des Nuggets ne laisse rien présager de bon.

Avec 10 défaites lors des 17 derniers matchs, Denver a eu du mal à conclure convenablement sa saison régulière. Heureusement pour la franchise dirigée par Robert Pack, qui aura donc l’avantage du terrain lors de chacun de ses tours de playoffs, les Nuggets ont pu bénéficier de leur excellent début d'année. Si l’équipe s’est essoufflée peu à peu, c’est peut-être en partie à cause du fait qu’il n'y ait eu que peu de mouvement durant la dernière trade. Le tout jeune Bones Hyland a quitté les Nuggets pour les Clippers et le pivot Thomas Bryant, ancien des Lakers, a fait le chemin inverse dans l’optique de faire souffler Nikola Jokic. Un hiver plutôt calme donc dans le Colorado.

Et le MVP de la franchise est…

Cette saison, Jokic défendait son double titre de MVP. S’il pourrait le perdre au profit de Joël Embiid selon les derniers sondages, le Serbe a malgré tout réalisé une saison absolument folle, s’inscrivant encore un peu plus dans l’histoire de la NBA. Avec 29 triple-doubles, 24.5 points, 11.8 rebonds et 9.8 passes en moyenne sur 69 matchs joués, il est encore et toujours le meilleur élément des Nuggets cette saison.

Que faut-il attendre des Nuggets maintenant ?

Pour confirmer les cinq très bonnes dernières saisons régulières de Denver, la franchise de Mike Malone vise clairement les finales NBA pour la première fois de son histoire, autour du monstre Nikola Jokic et d’un effectif plus qu’intéressant et percutant. Tout autre résultat serait perçu comme un échec, surtout après l’élimination au premier tour de l’an passé contre le Golden State de Stephen Curry.