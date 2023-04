NBA : Les Lakers en mission pour rejoindre les playoffs

Florian Barré

La saison régulière vient de se terminer en NBA et douze franchises sur seize ont déjà leur ticket pour les playoffs. Parmi celles qui vont encore devoir batailler pour s’offrir une place en postseason, on retrouve les Lakers, qui ont pourtant tout fait pour accéder directement aux playoffs, en étant très actifs lors de la dernière trade deadline.

13e de l’Ouest fin février, les Lakers ont eu leur destin entre leurs mains en cette fin de saison où ils auraient pu finir 5e en négociant mieux la dernière semaine de compétition. Finalement LeBron James et ses coéquipiers ont récupéré la 7e place derrière les Clippers (5e) et les Warriors (6e), et devront passer par la case Play-in. Une victoire face à Minnesota et le premier objectif serait atteint pour LeBron James, qui assurait vouloir « pousser pour atteindre les playoffs » lorsque son équipe flirtait avec le fond du classement.

NBA : C’est confirmé, LeBron James reçoit une très bonne nouvelle https://t.co/5nNclrNGYG pic.twitter.com/DOgEDl2Y4T — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Une opération parfaite

Pour éviter que les Lakers n’enchaînent une deuxième année consécutive sans disputer les playoffs, ce qui aurait été une nouveauté pour LeBron James depuis ses deux premières saisons dans la ligue, Rob Pelinka s’est agité à l’approche de la trade deadline, dans le but de faire de son équipe un concurrent sérieux au titre NBA. Le directeur général de la franchise n’a pas récupéré Kyrie Irving, comme l’aurait souhaité LeBron James mais peut-être encore mieux. L’affaire n’était pourtant pas gagnée. Depuis le transfert d’Anthony Davis, la réserve de picks de la franchise californienne est à sec. Il ne leur restait, pour composer, que deux premiers tours de draft, en 2027 et 2029. Sans joueur très prometteur à échanger, si ce n’est Austin Reaves, ils n’étaient donc pas en position de force à l’approche de la trade deadline. Pourtant le Front Office a récupéré D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt. Trois joueurs qui ont intégré le cinq majeur.

Les Lakers ont récupéré le bon Russell

Pour réaliser ce transfert, les Los Angeles Lakers ont du sacrifier leur meneur Russell Westbrook. Bien que talentueux, le MVP 2017 n’a pas réussi à performer comme espéré et son salaire de 47 millions de dollars était une épine dans le pied des dirigeants, qui avait cherché à le transférer pendant tout l’été. Damian Jones et Juan Toscano-Anderson sont eux aussi partis, dans l’indifférence la plus totale. Et finalement c’est bien D’Angelo Russell qui semble aujourd’hui être la prise parfaite. En effet, depuis son arrivée à LA, son adresse a été précieuse. Avec 41.7% de réussite à trois points, le meneur a inscrit 17.4 points et 6.1 passes en moyenne. Un retour gagnant, puisque c’est ici que Russell a débuté sa carrière il y a huit ans. Il y est revenu en joueur accompli, pour le plus grand plaisir des fans des Lakers.