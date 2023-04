Les Milwaukee Bucks… grands favoris au titre NBA ?

Florian Barré

Premiers de la Conférence Est avec le meilleur bilan (58 victoires, 24 défaites) de la NBA, les Milwaukee Bucks sont les favoris des bookmakers (devant Boston et Phoenix) pour remporter le titre. Dominer la saison régulière ne permet certes pas forcément d'être champion, mais de nombreux indicateurs font de l'équipe de Mike Budenholzer, déjà titrée en 2021, le prétendant le plus sérieux.

À l’approche des playoffs en NBA, le 10sport.com a fait le tour des différentes franchises qui participeront à la postseason . Place à l'équipe que tout le monde veut éviter avant les finales NBA. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo paraissent sûrs de leurs forces, pas le moindre accroc à signaler, tout roule comme sur des roulettes. Ils se sont même renforcés lors de la dernière trade deadline en récupérant Jae Crowder, non utilisé du côté des Suns. L’ailier a d’ailleurs loué l’homogénéité de sa nouvelle team après son arrivée : « L'équipe est comme une machine, où tout le monde bouge comme un seul homme » expliquait-il début mars.

Et le MVP de la franchise est…

S’ils ne sont pas les meilleurs joueurs des Bucks du fait de la présence de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Brook Lopez ont réalisé une saison de très haute volée. Pour autant, c’est bien l’ailier qui a marqué tous les esprits cette année, comme il a l’habitude de le faire. Le Grec a combiné 31.1 points, 11.8 rebonds, 5.7 passes et plus de 55% de précision au tir en moyenne cette saison et est donc légitimement parmi les trois favoris pour être le MVP de la ligue, avec Joël Embiid et Nikola Jokic.

Que faut-il attendre des Bucks maintenant ?

Il est évident que Milwaukee cherche à récupérer sa couronne, cédée l’an passé aux Golden State Warriors. Et s’ils sont favoris du fait de leur domination depuis le début de l’année, ce n’est pas forcément gage de réussite. Terminer en tête à l'issue de la saison régulière n'est pas forcément un bon présage pour les Bucks ces dernières années. En 2019, ils avaient échoué en finale de Conférence contre Toronto. Même chose en 2020, avec une l'élimination en demi-finales de Conférence contre Miami. Et c'est en fait en 2021, alors qu'ils avaient terminé seulement troisièmes à l'Est, que les Bucks, moins attendus, avaient décroché le titre.