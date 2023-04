NBA - Playoffs : Les Celtics visent le titre !

Florian Barré

Longtemps en tête de la Conférence Est cette saison, les Celtics ont finalement lâché du lest pour terminer deuxième avec 57 victoires, juste derrière les Milwaukee Bucks. Pas de quoi s’inquiéter cependant. Avec un effectif taillé pour le titre autour de Jayson Tatum, Boston voudra prendre sa revanche sur les Finales NBA perdues l’an passé.

Le 22 janvier dernier, quand les Celtics étaient seuls en tête de l’Est avec un bilan de 35 victoires pour 12 défaites, peu de monde voyait la bande de Jayson Tatum tomber de son piédestal. Et pour cause, Boston détruisait tout sur son passage, et possédait une avance confortable sur ses concurrents directs. Depuis, pas mal de choses ont changé : les Celtics ont connu quelques trous d’air début mars, les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont activé le mode rouleau compresseur, et les Sixers de Joel Embiid sont sérieusement montés en puissance. Résultat, les joueurs de Joe Mazzulla ont fini l’année à la 2e place à l’Est.

Et le MVP de la franchise est…

Si la saison de Boston est une franche réussite collectivement, elle l’est aussi individuellement pour Jayson Tatum, qui réalise une saison le plaçant parmi les favoris pour le titre de MVP de la ligue. Il n’en reste pas moins le meilleur joueur de sa franchise, même si Jaylen Brown ne démérite pas, avec 30.1 points, 8.8 rebonds et 4.6 passes en moyenne. Pour parachever la meilleure saison de sa carrière, The Problem - comme il est surnommé par LeBron James - a été élu MVP du All-Star Game 2023 et ce, grâce à ses 55 points, record all-time.

Que faut-il attendre des Celtics maintenant ?

Pas de doute cette année sur les ambitions de Boston. Après la désillusion en finale contre les Warriors l’an passé, la franchise vise le titre NBA coûte que coûte. Si la première place à l’Est aurait permis à Joe Mazzulla d’éviter les Sixers en demi-finale de conférence et d’obtenir l’avantage du terrain dans un potentiel Game 7 face aux Bucks en finale, il n’en est rien. Il faut aussi prendre en compte que ce seront les premiers playoffs pour l’entraîneur des Celtics puisque Mazzulla était jusqu’alors l’assistant d’Ime Udoka, suspendu en début de saison pour avoir eu une « relation intime et consentie » avec une femme membre du personnel de la franchise.