NBA : Quel avenir pour Rudy Gobert ?

Florian Barré

Arrivé à Minnesota en provenance du Jazz lors de la dernière free agency, Rudy Gobert connaît des débuts compliqués dans sa nouvelle franchise. Le pivot français peine à influer positivement chez les Wolves et son avenir pourrait donc être remis en question. La série de playoffs face à Denver pourrait par ailleurs jouer un rôle important dans la réflexion des dirigeants.

L'arrivée de Rudy Gobert n'a pas encore eu l'effet escompté aux Minnesota Timberwolves. Avec ce trade l'été dernier, la franchise voulait viser les sommets de la Conférence Ouest. Pour l'instant, malgré du mieux lors des dernières semaines, la fusion n'a pas fonctionné. En effet, les Loups ont terminé l’année à la 8e place avec un bilan de 42 victoires pour 40 défaites et se sont qualifiés pour les playoffs en passant par le play-in tournament, bien loin des ambitions d’avant-saison.

Le trade de Gobert continue de faire débat

Si Rudy Gobert ne fait pas encore l’unanimité dans sa nouvelle franchise, c’est dans un premier temps parce que ce dernier aurait poussé D’Angelo Russell - aujourd’hui aux Lakers - loin des Wolves lors de la dernière trade deadline et ce, du fait de leur mauvaise relation. Ensuite, parce que le pivot s’est récemment disputé en plein match avec son coéquipier Kyle Anderson, allant même jusqu’à lui asséner un coup au thorax. Pourtant, même si ce sont les tensions qui ressortent principalement du vestiaire de Minnesota, nul doute que Rudy Gobert peut apporter de belles choses aux Loups . Mais la contrepartie lâchée par le front office pour avoir le Français agace puisque la franchise a misé presque tout son futur sur le joueur de 30 ans, auteur de 13.4 points et 11.6 rebonds en moyenne en 2022-2023.

« Je veux être le meilleur défenseur de tous les temps »