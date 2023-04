NBA : Il explose aux Lakers, LeBron James avait tout prévu

Hugo Chirossel

En déplacement sur le parquet des Memphis Grizzlies dimanche soir, les Lakers ont parfaitement lancé leurs playoffs. Les Angelinos se sont imposés (112-128) et ont ainsi repris l’avantage du terrain dès le premier match de la série. Une rencontre au cours de laquelle Austin Reaves, auteur de 14 points dans la quatrième quart-temps, a brillé. Ce qui n’est pas une surprise pour LeBron James.

Les Lakers ne pouvaient pas rêver d’un meilleur début. Après avoir dû passer par le play-in afin d’accéder aux playoffs, les Angelinos se déplaçaient à Memphis dimanche pour y affronter les Grizzlies (112-128). Si Anthony Davis, auteur de 22 points, 12 rebonds et 7 contres, s’est illustré lors de cette rencontre, ce sont surtout les performances de Rui Hachimura et Austin Reaves qui ont impressionné.

« J’étais chaud et je me suis amusé »

En sortie de banc, le Japonais a terminé avec 29 points, à 11/14 aux tirs et 5/6 à trois points. Austin Reaves quant à lui a pris ses responsabilités en fin de match, alors que les deux équipes étaient au coude à coude. L’arrière de 24 ans a inscrit 14 de ses 23 points dans le quatrième quart-temps. « On rêve d’évoluer à ce stade la compétition. J’étais chaud et je me suis amusé », a-t-il lâché après la rencontre. À noter qu’il vivait à cette occasion le premier match de playoffs de sa carrière.

« Pour reconnaître les joueurs ayant un excellent QI basket »