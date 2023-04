NBA : 38 points, MVP… De’Aaron Fox frappe très fort !

Florian Barré

Sensationnel durant toute la saison, De’Aaron Fox a porté Sacramento jusqu’à la troisième place à l’Ouest, offrant à la franchise ses premiers playoffs depuis 17 ans. Celui qui est pressenti pour être élu « joueur le plus clutch de l’année » a d’ailleurs pleinement réussi ses débuts en postseason en inscrivant 62 points en deux matchs contre les Warriors.

Alors qu’il dispute ses premiers playoffs NBA à 25 ans, De’Aaron Fox poursuit sur son excellente lancée de la saison régulière. Le meneur des Kings a été un élément essentiel de sa franchise lors des deux victoires face à Golden State en inscrivant notamment 38 points à 13 sur 27 aux tirs, avec un 4 sur 8 à 3-points pendant la première rencontre. Avec 24 points, 9 passes et 5 rebonds, il a remis ça dans la nuit de lundi à mardi, bien accompagné par Domantas Sabonis.

Un départ tonitruant pour Fox

Ce qui est certain c’est que sa première en playoffs a été synonyme de soirée de rêve pour Fox, qui a signé la deuxième meilleure performance de l’histoire pour des débuts. Seul Luka Doncic, avec 42 points, avait été plus prolifique pour ses débuts en postseason : « C’était mon premier match de playoffs et je voulais voir ce que ça allait donner en terme d’intensité physique, a-t-il expliqué. En première mi-temps, il a fallu que je m’adapte, et en deuxième mi-temps, j’ai trouvé mon rythme, et j’ai trouvé mes spots. »

Une récompense attend Fox

S’il n’est pas en lice pour être le MVP de la saison régulière avec ses 25 points en moyenne, De’Aaron Fox est cependant un sérieux prétendant au titre de « joueur le plus clutch de l’année » - nouveau trophée décerné par la NBA -. En effet, le meneur de Sacramento a inscrit 194 points dans les ultimes instants des matchs, soit 35 de plus que son principal concurrent DeMar DeRozan (159). Face aux Warriors il a d’ailleurs inscrit un 3-points très important à l’entrée du money-time du Game 1.