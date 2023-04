NBA : Les Hawks ont évité la crise en rejoignant les playoffs

Florian Barré

Au terme d’un match dominé de la tête et des épaules face au Heat de Miami (116-105), les Hawks ont obtenu leur ticket pour les playoffs de la NBA. Et pour la deuxième année consécutive, la bande de Quin Snyder - arrivé en cours de saison - a dû disputer le play-in tournament pour y parvenir. Une qualification qui vient remettre de l’ordre dans une franchise où la dynamique extra-sportive n’est pas bonne. Désormais, cap sur Boston pour Atlanta.

Trop irréguliers cette saison pour batailler avec les cadors de l’Est, les Hawks d’Atlanta feront quand même partie de la fête en postseason. Avec un bilan à l’équilibre en saison régulière (41-41), Trae Young et les siens se devaient d’accélérer la cadence. Et c’est chose faite puisqu’ils ont battu Miami dans la nuit de ce mercredi. Par ailleurs, au vu des dernières rumeurs qui ont concerné les faucons, on ne présageait rien de bon face au Heat. En effet, il se dit que Trae Young ne serait plus forcément la pierre angulaire du projet des Hawks du fait des résultats en dents de scie de l’équipe. Pourtant, la franchise d’ Ice Trae avait abordé la saison avec beaucoup d’ambition. L’arrivée de Dejounte Murray chez les finalistes de conférence 2021 devait permettre à Atlanta de retrouver les hauteurs de l’Est après la déception de l’an passé (élimination au premier tour des playoffs contre… Miami).

Et le MVP de la franchise est…

Comme chaque année depuis son arrivée en NBA, Trae Young est l’élément incontournable d’Atlanta. Le meneur américain n’a d’ailleurs jamais été aussi altruiste que cette saison, avec plus de 10 passes en moyenne par match. À cela, on peut ajouter les 26.2 points, assurant une bonne dynamique offensive à son groupe. Malgré de bonnes statistiques, le meneur de 24 ans ne ferait plus l’unanimité du fait de son manque de leadership et de ses limites en défense.

Que faut-il attendre des Hawks maintenant ?