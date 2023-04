Il marche sur son adversaire en direct, la NBA s’enflamme !

Florian Barré

Ce lundi dans la nuit se jouait le Game 2 entre les Golden State Warriors et les Kings de Sacramento en NBA. Les coéquipiers de Stephen Curry avaient pour mission de revenir à une victoire partout après s’être incliné deux jours plus tôt. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu puisqu’en plus de quitter le Golden 1 Center avec deux défaites, un incident s’est produit durant le match, provoquant l’exclusion de Draymond Green.

Tenants du titre en NBA, les Warriors espèrent bien réitérer la performance cette année. Mais autant dire que c’est très mal parti puisque les hommes de Steve Kerr sont menés 2-0 par les Kings. Dans une salle en feu, Golden State a pourtant bien démarré le match, menant de 6 points à la fin du premier quart-temps. Mais après avoir étouffé la défense de Sacramento vient l’heure où les Warriors déjouent. Stephen Curry et ses partenaires ne rentrent plus rien et cette fois-ci ce sont les coéquipiers de Domantas Sabonis qui mènent de 6 points à la mi-temps.

Le début des problèmes

Les Warriors se mettent en difficulté d’entrée de troisième quart-temps, avec Draymond Green qui écope de sa 4e faute. Dans la foulée, Kevon Looney prend sa 5e faute, compliquant davantage les affaires de Golden State. Dans le jeu, ça n’est pas mieux, et les joueurs de Steve Kerr ne trouvent pas la solution. En face, les Kings continuent de profiter des largesses défensives de leur adversaire, et réalisent le break en prenant jusqu’à treize longueurs d’avance. À l’entame du 4e quart-temps, Sacramento mène de huit points (83-75).

Une expulsion et une défaite

Tendu depuis un moment, c’est dans le 4e et dernier quart-temps que Draymond Green est coupable d’un très vilain geste, mettant en péril la fin de match des siens. L’intérieur de 33 ans, à la lutte avec Sabonis, se fait accrocher le pied par le Lituanien déjà au sol. C’est à ce moment-là que Green l’écrase volontairement en lui marchant sur les côtes. Résultat : une expulsion logique et une défaite de Golden State (114-106). Celui qui est quadruple champion NBA n’a présenté aucune excuse à Domantas Sabonis : « On m'a attrapé la jambe. Pour la 2e fois en 2 soirs. Je dois bien poser mon pied quelque part. Et je ne suis pas le gars le plus souple donc je ne peux pas l'étendre aussi loin [...] L'explication qu'on m'a donnée c'est que j'ai piétiné trop fort. » a-t-il lâché en conférence d’après match. Par ailleurs, plus de peur de mal pour le pivot des Kings resté longuement allongé sur le parquet. Les radios n’ont révélé aucune grosse blessure. Mais il n'en fallait pas moins à la toile et aux réseaux sociaux pour s'enflammer autour de cet incident dont tout le monde parle depuis cette nuit...