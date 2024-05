Vente ASSE : Le prix est annoncé, «c’est anormalement peu»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer touchent au but. La vente de l'ASSE pourrait être bouclée dans les prochains jours. Mais sur le plan financier, les deux hommes ont réalisé une bien mauvaise affaire. Il y a encore quelques années, des offres aux alentours de 80M€ étaient transmises. Mais aujourd'hui, la valeur du club a chuté lourdement.

Le feuilleton touche à sa fin. Lancé il y a plusieurs années, le dossier lié à la vente de l'ASSE devrait bientôt être rangé fond du placard. Car les discussions avec Kilmer Sports Ventures ont de grandes chances d'aboutir. Directeur général de ce groupe canadien, Ivan Gazidis s'est rendu à Saint-Etienne pour visiter les installations. Comme l'annonce Romain Molina, aucun accord n'a encore été trouvé, même si tous les signaux sont au vert.

«C’est vendu», une bombe est lâchée sur l’ASSE https://t.co/u2oazBjXgs pic.twitter.com/fw90DlYo0C — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

« C’est terrible pour les propriétaires »

Selon le journaliste, l'ASSE devrait être vendu pour un peu plus de 20M€. « On s’achemine vers une vente à une vingtaine de millions. Si le club monte en Ligue 1, c’est anormalement peu. C’est terrible pour les propriétaires, qui vont se retrouver avec des valeurs amoindries de leur club dans un championnat qui vaut de moins en mois d’argent. Ils ont tellement rêvé du prince charmant… » a confié Molina. Le journaliste fait référence à Bernard Caïazzo, qui avait refusé une offre de rachat de 80M€ en 2019 car il espérait en tirer plus.

Les nouveaux dirigeants vont devoir mettre la main à la poche