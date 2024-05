Vente ASSE : Une offre de 80M€ est refusée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'optimisme est de mise à Saint-Etienne, non pas pour la montée en Ligue 1, mais pour la vente de l'ASSE. Le club est entré en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Si les discussions avancent bien en coulisses, le journaliste Romain Molina se montre très prudent dans ce dossier, qui a déjà connu de multiples rebondissements.

Cette fois, c'est la bonne ? Après de nombreux rebondissements, la vente de l'ASSE n'a jamais été aussi proche d'aboutir. Sur Youtube , Romain Molina précise que le deal n'est pas encore conclu, mais que les discussions avec le groupe Kilmer Sports Ventures vont dans le bon sens.

«C’est vendu», une bombe est lâchée sur l’ASSE https://t.co/u2oazBjXgs pic.twitter.com/fw90DlYo0C — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Molina se montre prudent

« Ce n’est pas encore fait. Ils veulent finaliser. Il n'y a aucun accord, mais ça avance bien » a-t-il lâché. Mais le journaliste se montre prudent. Car il y a cinq ans, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo s'étaient retrouvés dans pareille situation. Malgré un certain optimisme, le deal avait échoué.

la mauvaise affaire de Caïazzo