«C’est vendu», une bombe est lâchée sur l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle ère va s'ouvrir à l'ASSE. Comme l'a annoncé Daniel Riolo, le club stéphanois devrait être vendu au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Au micro de RMC, le chroniqueur a dévoilé les coulisses de cette opération et confirmé qu'un autre projet était en course il y a encore quelques semaines.

Nouveau cap franchi dans le processus de vente. L'ASSE a annoncé des négociations exclusives avec Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire Larry Tanenbaum. Sauf incroyable catastrophe, le groupe canadien devrait prendre la succession de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Au micro de RMC , Daniel Riolo a dévoilé les coulisses de cette opération. Deux projets étaient en course, notamment un porté par un ancien de l'OL.

Vente ASSE : Il promet déjà un mercato de folie pour les Verts ! https://t.co/ISUUcWAJ6M pic.twitter.com/hOAydt6FRR — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Riolo dévoile les coulisses de cette opération

« Il y avait deux dossiers sur cette affaire pour l'AS Saint-Étienne. J'avais parlé d'un autre dossier qui avait également été proche de Bordeaux emmené par l'ancien bref DG de Lyon, Santiago Cucci. À Bordeaux, le dossier était également sérieux, mais ça ne s'était pas fait parce que Gerard Lopez a fermé la porte. À Saint-Étienne, il y avait les deux dossiers en parallèle. C'est finalement Gazidis qui va très probablement l'emporter » a lâché Daniel Riolo.

« C'est vendu »