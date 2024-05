Tennis - Rome : Swiatek-Sabalenka, nouvelle répétition générale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà les sauveuses d'un tournoi de Madrid touché par l'hécatombe côté masculin, Iga Swiatek se retrouvent ce samedi deux semaines après leur finale héroïque puisqu'elles ont toutes les deux traversé le tableau à Rome. Pour le dernier WTA 1000 avant Roland-Garros, les deux meilleures joueuses du monde donnent le ton : elles seront en grande forme pour le deuxième Grand Chelem de l'année. La Polonaise enchaînera-t-elle après avoir gagné Madrid pour la première fois ?

Les tournois se suivent et se ressemblent. Quand l'ATP galère un peu à mettre en évidence les meilleurs joueurs du monde, la WTA offre coup sur coup deux finales entre la numéro 1 et la numéro 2 du classement. Iga Swiatek retrouve sa dauphine Aryna Sabalenka dans un match qui est maintenant devenu un grand classique. La Polonaise tentera d'enregistrer une douzième victoire consécutive, de quoi bien se lancer avant de défendre son titre à Roland-Garros.

Nouvelle grande finale ?

Il y a deux semaines, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka avaient mis tout le monde d'accord en disputant une finale sublime, terminée au tie-break du troisième set avec la victoire de la Polonaise après avoir sauvé deux balles de match. Si les deux joueuses évoluent encore à leur meilleur niveau, le spectacle est garanti ! « Honnêtement, je pense que cela n’a pas de sens de considérer ces deux finales comme une seule et même histoire, car il s’agit d’un tournoi totalement différent. C’est aussi une semaine différente, ce n’est pas comme si c’était la même chose qu’il y a quinze jours. Je vais essayer de rester dans le présent, de ne pas penser à ce qui s’est passé à Madrid. Il est évident que je dois analyser ce match sur le plan tactique. C’était très serré, même si nous aurions tous les deux pu faire mieux, j’en suis sûr. Si nous jouons ici, ce sera une histoire totalement différente, donc je préfère me concentrer sur le présent » confie d'abord Iga Swiatek dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Swiatek puissance 3 à Rome ?

A Madrid, Aryna Sabalenka tentait de remporter le tournoi pour la troisième fois. Finalement c'est Iga Swiatek qui a gagné et à Rome, les rôles s'inversent. Titrée en 2021 et en 2022, la numéro 1 mondiale voudra décrocher une troisième couronne. En cas de victoire, il s'agirait de son 21ème titre sur le circuit WTA, déjà le 10ème en WTA 1000 et surtout elle confirmerait une fois de plus sa suprématie à quelques jours du début de Roland-Garros.

Sabalenka pour déjouer les pronostics ?

A Madrid, Aryna Sabalenka a plus de facilités grâce à son service plus efficace avec l'altitude. A Rome, Iga Swiatek semble inarrêtable. Cette semaine, elle n'a toujours pas perdu la moindre manche, dominant assez largement toutes ses adversaires. Du côté de la Biélorusse, elle a dû s'employer en huitièmes de finale face à Elina Svitolina pour sauver deux balles de match et s'imposer au tie-break du troisième set. Elle a tenu à poursuivre son combat, elle qui est un peu touchée physiquement.