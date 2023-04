NBA : Grande première pour Stephen Curry, les Warriors peuvent trembler

Hugo Chirossel

Battus à Sacramento dans la nuit de lundi à mardi (114-106), les Warriors sont désormais menés 2-0 dans leur série face aux Kings. Cela n’était pas arrivé depuis 2007 à Golden State. C’est également une première pour Stephen Curry, qui n’avait jusque-là jamais connu ça dans sa carrière. Lors du match 3, la franchise de San Francisco devra en plus se passer des services de Draymond Green, suspendu pour cette rencontre.

Le champion en titre est menacé. Battus lors du match 1 (126-123), les Warriors se sont de nouveau inclinés sur le parquet des Sacramento Kings, dans la nuit de lundi à mardi (114-106). Golden State est mené 2-0 dans la série, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2007. Du jamais-vu pour Stephen Curry. En effet, le meneur star des Warriors n’avait jamais connu cela dans sa carrière.

« On n’a jamais été dans cette situation »

« Il faut l’accepter. On a tenu comme ça depuis tellement longtemps. Quelque chose comme 28 séries de suite. On n’a jamais été dans cette situation. Il faut donc rester soudés, rester concentrés sur les choses que nous devons améliorer. Il faut accepter ce défi et protéger notre bilan à domicile, où l’on est très bons. Et à un moment, il faudra gagner un match chez eux… », a déclaré Stephen Curry après la rencontre. En plus d’être menés 2-0, une autre mauvaise nouvelle est tombée pour les Warriors.

Green suspendu pour le match 3

En effet, ils devront faire sans Draymond Green pour le match 3 face aux Kings, qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que Domantas Sabonis était tombé au sol dans le match 2, il avait accroché le pied de l’intérieur des Warriors. Ce dernier lui a ensuite marché dessus, ce qui lui avait valu d’être expulsé. Et la NBA a décidé d’aller plus loin, en le suspendant pour un match. Golden State devra donc se passer de son leader défensif, dans une rencontre qui pourrait s’avérer décisive. S’ils venaient à être menés 3-0 dans la série, les Warriors seraient alors dos au mur et au bord de l’élimination.