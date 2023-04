NBA : La déclaration lunaire de LeBron James sur les Lakers

La rédaction

Vainqueur de son premier match de Play-Offs face aux Grizzlies de Memphis, les Lakers de Los Angeles reviennent pourtant de loin. Alors qu’ils occupaient les dernières places de la conférence Ouest durant plusieurs mois, les Angelinos se sont repris en main, notamment grâce à un LeBron James toujours aussi décisif. Mais le « King » possède une manière assez inédite pour tirer le meilleur de ses coéquipiers.

Cette saison, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Le natif d’Akron a dépassé le 7 février dernier, les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar. Si sur le plan individuel, cette récompense vient servir de témoin à l’immense carrière du numéro 1 de la draft 2003, sur le plan collectif, LeBron et les Lakers ont mis beaucoup de temps à activer la machine. Bien épaulé par un Anthony Davis néanmoins très fragile, « King James » vise un 5ème titre NBA, lui qui est désormais âgé de 38 ans.

LeBron James : le vrai leader dont les Lakers ont besoin ?

Il y a quelques jours, Kévin Garnett la légende des Celtics de Boston et des Timberwolves du Minnesota, déclarait qu’il ne retrouvait pas en la présence de LeBron James chez les Lakers, l’âme d’un Kobe Bryant. Pourtant, 2 ans seulement après son arrivée chez la franchise californienne, le King avait mené les jaunes et violets vers leur 17ème titre.

«En tant que père, ça aide» estime LeBron James sur sa méthode de leader