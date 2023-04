NBA : Catastrophe chez les Lakers, une étonnante révélation tombe

La rédaction

Cette saison, les Lakers de Los Angeles ont connu des hauts et des bas. Actuellement dans une bonne dynamique, les coéquipiers de LeBron James ont pu accrocher une place pour les Play-Offs après un début de saison loin d’être à la hauteur des attentes. Mais le désormais meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a bien été aidé par son bras droit Anthony Davis. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur sa grosse douleur rencontrée lors du match face aux Grizzlies de Memphis.

Les Lakers de Los Angeles ont parfaitement démarré leur campagne de Play-Offs en allant s’imposer sur le parquet des Grizzlies dans la nuit de dimanche à lundi. Pour ce match, la franchise californienne a pu compter sur un Anthony Davis de gala. Auteur de 22 points et de 12 rebonds, le pivot des jaunes et violets s’est montré à la hauteur malgré une blessure au bras, contracté pendant la rencontre.

Anthony Davis victime d’un mauvais choc

Lors de la première confrontation entre les Lakers et les Grizzlies, une grosse frayeur a traversé les fans de la franchise californienne. Et pour cause, à la fin du second quart-temps, Anthony Davis semblait selon ses propres termes « ne plus pouvoir bouger » son bras droit. La faute à un contact sur un rebond avec l’ailier fort de Memphis, Jarren Jackson Jr.

« Comme un dard planté dans le bras » pour Anthony Davis face aux Grizzlies