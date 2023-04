NBA : LeBron James se fait clasher, il lâche une réponse cinglante

Hugo Chirossel

Vainqueurs lors du premier match entre les deux équipes, les Lakers se sont inclinés dans la nuit de mardi à mercredi sur le parquet des Memphis Grizzlies (103-93). Après cette rencontre, Dillon Brooks avait, une nouvelle fois, provoqué LeBron James. Mais ce dernier a refusé de lui répondre face à la presse.

Opposés aux Memphis Grizzlies lors du premier tour des playoffs, les Lakers ont parfaitement lancé leur série en allant s’imposer à l’extérieur lors du match 1 (112-128). Malgré l’absence de Ja Morant pour le deuxième match, les Angelinos se sont inclinés (103-93). Dillon Brooks, peu avare en provocations et chargé de défendre sur LeBron James, n’avait pas mâché ses mots envers le King après cette rencontre.

NBA : Top 10 des joueurs qui ont joué dans une seule franchise https://t.co/gGAS4rmmVo pic.twitter.com/ihxzq3Yj0W — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

« Je m’en fous, il est vieux »

« Je lui ai dit: ‘Oh, enfin tu veux parler’. Puis nous avons commencé une conversation. Je lui ai juste fait savoir qu’il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m’avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j’ai fait mon travail », a déclaré Dillon Brooks, dans des propos relayés par ESPN , avant d’ajouter : « Je m’en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l’attendais. Je m’attendais à ce qu’il fasse ça lors des Game 4 et 5. Il voulait dire quelque chose quand j’ai eu ma quatrième faute. Il aurait dû dire ça plus tôt. Mais je chatouille les ours. Et puis, je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi . »

« Je ne suis pas là pour ces conneries »