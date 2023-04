NBA : Cette star pousse un énorme coup de gueule contre LeBron James

La rédaction

Les Lakers sont sortis victorieux de leur 3ème match face aux Grizzlies de Memphis dans la nuit de samedi (111-101). Cependant, chez les Clippers, les Play-offs se passent beaucoup moins bien. Depuis la nouvelle blessure de leur vedette Kawhi Leonard, les hommes de Tyronn Lue n'avancent plus et semblent mal embarqués pour la suite. Selon la vedette des Warriors Draymond Green, cette blessure est la cause de la popularité de LeBron James notamment.

LeBron James, auteur de 25 points ce samedi face aux Grizzlies, s’est distingué avec les Lakers. Le franchise player de 38 ans coure toujours après son 5ème titre NBA. Mais l’autre franchise de Los Angeles, semble destinée à autre chose. Défaits au Staples Center ce vendredi (100-112), les partenaires de Russell Westbrook sont désormais menés 3-1 dans leur série les opposant aux Suns de Phoenix. Mal embarqués, les Clippers payent notamment l’absence de Kawhi Leonard sur les deux derniers matchs à cause d’une entorse.

NBA : Piqué à vif, LeBron James fait une étonnante révélation https://t.co/qoDwMaoq8A pic.twitter.com/oMM8i7hkgq — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Kawhi Leonard blessé à cause de LeBron James ?

De leur côté, les Warriors de Golden State ont recollés à 2-1 face aux Kings de Sacramento. Suspendu lors du Game 3 vendredi, Draymond Green a fait une étonnante déclaration dans son podcast : « Les Lakers ont b*isé les Clippers. En se qualifiant, LeBron James s’est assuré d’être la tête d’affiche. Steph Curry sera toujours la tête d’affiche. Parce qu’ils sont de si grosses attractions, les Clippers doivent combler les trous de programmation les autres jours de la semaine. Derrière, vous avez forcément Kawhi Leonard qui joue 40 minutes… J’ai vu Tyronn Lue qui disait que les Clippers étaient préparés pour que Kawhi joue 42 minutes » .

LeBron et Curry « monopolisent l’agenda des chaînes de télé »