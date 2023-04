NBA : Piqué à vif, LeBron James fait une étonnante révélation

La rédaction

Dans la nuit de samedi, les Lakers de Los Angeles se sont imposés à domicile face aux Grizzlies de Memphis (111-101) et mènent désormais 2-1 dans leur 1er tour de Play-Offs. Cette série fait d’ailleurs l’objet d’un clash à distance entre LeBron James et Dillon Brooks. Alors que ce dernier a tenu plusieurs punchlines à son sujet, « King James » a souhaité être bref dans sa réponse, en prouvant sur le terrain.

Dans ce 3ème match des Play-Offs entre les Lakers et les Grizzlies, ce qui devait arriver arriva. Dillon Brooks a été exclu suite à un contact avec LeBron James, après avoir clashé à plusieurs reprises le désormais meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. « Je m’en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l’attendais. Mais je chatouille les ours. Et puis, je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi. Il n’est plus au même niveau qu’il avait à Cleveland ou lorsqu’il gagnait des titres à Miami. J’aurais aimé le voir à ce niveau-là. Ça aurait été une tâche plus difficile, mais je fais face à ce que j’ai. Je vais juste l’user sur une série de sept matches et voir s’il peut le supporter » déclarait avec une certaine arrogance le joueur de Memphis.

« J’ai fait passer suffisamment de messages »

Après la rencontre et l’exclusion, LeBron James, auteur d’une belle performance avec 25 points au compteur s’est exprimé avec légèreté sur cette affaire : « Je fais ça depuis tellement longtemps. J'ai fait passer suffisamment de messages. J'ai vécu ça avec certains individus, durant toute ma carrière. C'est facile » affirme-t-il avant de conclure : « Nous avions l'occasion de bien jouer pour notre retour à la maison, nous l'avons fait » .

