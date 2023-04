NBA : Après sa folle annonce, Wembanyama prévoit du lourd

La rédaction

Annoncé comme le prétendant à la place de numéro 1 de la prochaine Draft NBA, Victor Wembanyama, 18 ans, a officiellement annoncé sa candidature ce vendredi. Cette décision a relancé les discussions concernant le phénomène français. Mais le joueur des Metropolitans 92 en a également profité pour afficher ses ambitions et ainsi faire passer un message aux franchises souhaitant le récupérer.

C’est désormais la grande question que tous les observateurs se posent. Dans quelle franchise atterrira Victor Wembanyama ? Phénomène en puissance, le pivot français aux dimensions hallucinantes (2,21 m, 104 kg) est vu par beaucoup comme le plus grand espoir du basket français depuis longtemps. Mais au-delà de son effrayant potentiel, le jeune joueur de 18 ans a également démontré qu’il possédait beaucoup de mental, mais aussi beaucoup d’ambition.

Wembanyama veut « jouer le plus de matchs possibles » en NBA la saison prochaine

Présent sur la chaîne ESPN ce vendredi afin d’officialiser sa présence lors de la Draft NBA 2023, Victor Wembanyama a également dévoilé son objectif principal : « Il y a tellement de matchs dans une saison NBA que c’est dur pour beaucoup de joueurs. C’est compliqué de disputer les 82 matchs, certains joueurs sont construits d’une certaine façon, d’autres doivent se reposer parfois. Mais mon objectif reste de jouer le plus de matchs possibles. Je veux aider mon équipe lors de cette première saison, autant que je peux » .

Victor Wembanyama assume être« prêt pour chaque obstacle »