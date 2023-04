NBA - Wembanyama : « Le basket, c’est une passerelle »

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Véritable phénomène de la planète basket à seulement 19 ans, Victor Wembanyama va rejoindre la NBA la saison prochaine. Le pivot français s’est confié en exclusivité à First Team à quelques semaines de la Draft. L’occasion pour le joueur des Mets 92 d’évoquer son rapport au basket.

A 19 ans Victor Wembanyama rejoindra dans quelques semaines la NBA. Alors que la première place de la prochaine Draft lui tend les bras depuis plusieurs mois, le joueur des Mets 92 s’est confié en exclusivité à First Team. Si compte tenu de ses prédispositions naturelles, le basket semblait être une évidence, Wembanyama confie qu’il aurait pu « faire beaucoup d’autres choses. »

« J’ai choisi de dédier cette partie de ma vie au basket »

« Mais j’ai choisi de dédier cette partie de ma vie au basket. Et je vais le faire comme personne ne l’a jamais fait », promet l’international français, interrogé par Thomas Dufant et Erwan Abautret. Talent générationnel dans son sport, Wembanyama a parfaitement conscience du fait que le basket ne sera qu’une étape dans sa vie : « Le basket, ce n’est qu’une passerelle. Je n’en ferai même pas la moitié de ma vie . »

Les États-Unis diffusent ses matches de Pro A

Victor Wembanyama est attendu par tous les observateurs en NBA depuis plusieurs mois. Ses matche de Pro A sont diffusés par la NBA toutes les semaines aux États-Unis. La ligue américaine n’avait pas autant attendu un joueur depuis Zion Williamson en 2019 et LeBron James en 2003.

« Il a un jeu unique»

Interrogé par Le 10 Sport en début d’année, le journaliste George Eddy avait confié tout le bien qu’il pense du jeune talent français : « C’est probablement l’un des plus grands talents du basket mondial (…) On le voit faire des choses incroyables, il a un jeu unique pour un joueur de 2,24 mètres (…) Les Américains en sont babas ! Il parle bien anglais, il est à l’aise avec les médias. Il n’est pas impressionné par l’attention médiatique qu’il y a sur lui. Il est très bien entouré par ses parents et son agent. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un franchise player ».

Retrouvez la deuxième partie de l’interview exclusive de Victor Wembanyama sur First Team le 23 avril.