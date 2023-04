NBA : Parquets brillants, médias omniprésents… Comment Wembanyama a géré son voyage à Las Vegas

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Dans le cadre d’un entretien accordé à First Team, Victor Wembanyama explique comment il a vécu son voyage à Las Vegas en octobre dernier avec les Mets 92.

À 19 ans, le Français Victor Wembanyama est déjà très attendu aux États-Unis. En juin prochain, l’international des Mets 92 sera certainement numéro un de la Draft NBA. Les Américains attendent avec impatience de le voir rejoindre la plus grande ligue du monde. Un phénomène dont les matches de Pro A sont diffusés par la NBA, cette saison. Et qu’ils avaient eu l’occasion de voir à l’œuvre en live, en octobre dernier lors d’une tournée à Las Vegas avec les Mets 92.

« Je suis protégé par mon entourage »

Un voyage dans le Nevada qui avait permis à Wembanyama de se rendre compte de son importance de l’autre côté de l’Atlantique : « Les sollicitations, j’en ai tous les jours. Je suis protégé par mon entourage, mais là on était sur le sol américain c’était plus simple pour toutes ces sollicitations de venir à moi », explique le pivot dans un entretien exclusif à First Team.

« Ça me dérangeait »

Ce voyage à Las Vegas, s’il reste évidemment un excellent souvenir, lui a permis de se rendre compte qu’il devait faire attention et ne pas perdre de vue son objectif principal comme il l’explique à First Team : « On s’entrainait dans un complexe neuf avec trois terrains, les parquets brillants… Et un espace pour les médias à côté. Et j’étais le seul joueur à aller aux médias. Pendant ce temps-là, les gars s’échauffaient et après ils devaient m’attendre pour commencer l’entraînement. Je me suis dit : « Ils n’attendent que moi là. Je suis différent de l’équipe, ce n’est pas bon ça. Il faut qu’on mette les médias de côté, la priorité c’est le basket. » Ça me dérangeait. »

