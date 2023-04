Wembanyama : « Twitter ? Le repère de la négativité sur terre »

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Adoré par une grande majorité des fans de basket, Victor Wembanyama a déjà dû faire face aux critiques au cours de sa jeune carrière. Interrogé par First Team en exclusivité, celui qui rejoindra prochainement la NBA s’est confié sur sa perception des réseaux sociaux.

Dans quelques semaines, Victor Wembanyama quittera la France pour rejoindre les États-Unis. La NBA attend avec impatience l’international français depuis plusieurs mois. Wembanyama sera, sauf énorme surprise, le numéro un de la future Draft NBA. Personne n’en doute vraiment. Sous le feu des projecteurs depuis longtemps, le joueur s’est confié en exclusivité à First Team. L’occasion pour lui d’évoquer les critiques et notamment les réseaux sociaux où s’il est souvent adulé, il a pu par moment être critiqué.

« Je peux vivre sans, ça m’est égal »

« Les critiques ? Je pensais que j’étais totalement immunisé. Je voyais les réseaux, les haters… « OK, je m’en fou. » Mais depuis quelques mois, j’ai presque totalement quitté le basket sur les réseaux. Et je me suis rendu compte que ça va mieux. Je pensais que ça allait bien, mais en fait ça va mieux. Bon c’est surtout Twitter qui est le repère de la négativité sur terre. Mais les réseaux je peux vivre sans, ça m’est égal. »

« Victor lit beaucoup, il dessine…»

Au cours de ce long entretien accordé à First Team, Wembanyama revient sur son explosion médiatique depuis son trip à Vegas en début de saison. Ses ambitions avec les Mets et l’équipe de France et sa relation avec Vincent Collet sont au également abordés. Mais pas seulement : « C’est un entretien de plus d’une heure pendant lequel de nombreux sujets sont abordés. Évidemment, il est question de basket, mais pas seulement ! Victor lit beaucoup, il dessine… Il y a également toute une partie sur la préparation mentale super intéressante », explique Thomas Dufant présentateur de la chaîne.

Retrouvez la deuxième partie de l’interview exclusive de Victor Wembanyama sur First Team le 23 avril.