NBA - MVP : Giannis Antetokounmpo est-il respecté à sa juste valeur ?

Florian Barré

Déjà double MVP, Giannis Antetokounmpo est toujours un candidat crédible au titre de MVP 2023, récompensant le meilleur joueur de la saison. Malgré des performances énormes et régulières, l’intérieur des Bucks semble négligé et n’est pas perçu comme le grand favori. En concurrence avec Joël Embiid et Nikola Jokic, il pourrait terminer troisième à l’issue des votes, de quoi se questionner sur sa réelle valeur.

Les Bucks ont le meilleur bilan de la saison avec 58 victoires et Giannis Antetokounmpo a signé sa meilleure saison en carrière avec 31.1 points, 11.8 rebonds et 5.7 passes de moyenne. Par ailleurs, le Grec est le cinquième scoreur et le troisième rebondeur de la ligue. De tels chiffres font de lui un candidat plus que crédible pour être le MVP de la saison régulière. Mais les journalistes votants vont sans doute privilégier Joël Embiid ou Nikola Jokic, double tenant du titre. La raison : le public se lasse des joueurs qui dominent.

« Ça me fait du mal »

Lors d’une interview avec Bleacher Report, Antetokounmpo s’est livré. Le joueur de Milwaukee a donné son ressenti sur la situation et ce, en expliquant la frustration que pouvait apporter le manque de reconnaissance : « Je ne vais jamais essayer de créer une petite musique sur le travail que je fais et peut-être que ça me fait du mal car je pense avoir été le MVP depuis cinq ans. Est-ce que je veux un troisième trophée ? Oui, carrément. Je suis très compétitif, je suis payé pour ça. Je ne discrédite pas le travail des autres. Je ne suis pas comme ça. Je ne réclame pas un trophée de MVP que j’estime mériter, a ajouté le MVP 2019 et 2020. Je veux éviter ça le plus possible, je ne veux pas que mes enfants voient leur père pleurnicher pour avoir un trophée. Je ne veux pas gagner comme ça. Je suis fier d’avoir joué à ce niveau, car cela veut dire que mon équipe tourne bien. C’est l’objectif » .

Embiid favori en gage de renouveau