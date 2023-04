NBA - Wembanyama : « Ma vie ressemble un peu à 2K »

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Attendu par toute la NBA, Victor Wembanyama est un véritable phénomène mondial à seulement 19 ans. Interrogé en exclusivité par First Team, la jeune star des Mets 92 a évoqué la vie, un peu folle, qui est la sienne depuis plusieurs mois.

Présenté comme le nouveau phénomène mondial du basket, Victor Wembanyama rejoindra dans quelques mois la NBA. Celui qui est perçu aux USA comme un véritable talent générationnel, capable de mener n’importe quelle franchise au sommet dans le futur, devrait, sauf immense surprise, être numéro un de la prochaine Draft. Le joueur des Mets 92 fait énormément parler de lui depuis plusieurs mois. En exclusivité pour First Team, il s’est confié sur la vie qui est la sienne depuis quelque temps : « Je me suis dit l’autre jour, ma vie elle ressemble un peu à 2K des fois. Je fais des trucs, je rencontre telle star, je vais choisir mes chaussures pour la Draft… C’est fou », lâche le joueur, interrogé par Thomas Dufant et Erwan Abautret.

« J’aime bien aller au Parc des Princes, mais... »

Une vie sous les projecteurs à laquelle l’international français de 19 ans veut tout de même faire attention : « Il ne faut pas trop faire d’apparition comme ça. Par exemple, j’aime bien aller au Parc des Princes, mais bon les matches ça finit tard des fois. Si j’ai entraînement le lendemain matin… »

« Mbappé, il est cool »

Reste que celui qui est aussi attendu en NBA que le fût LeBron James dans le passé profite néanmoins des rencontres qu’il a fait ces dernières semaines. « C’est assez fatigant, mais franchement c’est super cool. C’est que du bonus, que du plus en fait (…) Au final ce ne sont presque que des gens avec qui tu as des points communs. Soit ce sont des gens qui ont réussi, soit qui ont déjà réussi. Ce sont souvent des bosseurs, des mecs qui ont cet esprit de compétition. Notamment Mbappé, qui en plus est cool. »

Retrouvez l’intégralité de l’interview exclusive de Victor Wembanyama sur First Team les 16 et 23 avril.