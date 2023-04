NBA - Playoffs : Les joueurs qui rêvent le plus du titre cette année

Florian Barré

Tous les basketteurs rêvent un jour de remporter une bague NBA. Et cette année, c’est peut-être l’ultime chance pour certains d’entre eux de soulever leur premier titre. Chris Paul (Suns), James Harden (76ers), Russell Westbrook (Clippers) et Jimmy Butler (Heat) feront tout pour emmener leur franchise jusqu’au sacre. Pas une mince affaire, mais c’est dans la difficulté que ressortent les plus belles victoires.

Elgin Baylor, Dominique Wilkins, Charles Barkley, Dikembe Mutombo, Reggie Miller, Pat Ewing, Karl Malone, John Stockton, Steve Nash, Tracy McGrady, Vince Carter, Allen Iverson… Cette liste non exhaustive regroupe de très grands joueurs n’ayant jamais réussi à être sacrés champions NBA. C’est potentiellement la sentence qui attend de nombreux joueurs de la ligue actuelle, parfois par entêtement dans une franchise trop faible, parfois par manque de chance.

Il marche sur son adversaire en direct, la NBA s’enflamme ! https://t.co/ElH6jeBJoq pic.twitter.com/vBh8vgrjLu — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

La dernière danse de Chris Paul ?

À bientôt 38 ans, Chris Paul est le joueur en activité le plus âgé à ne jamais avoir été sacré champion. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir vécu différentes aventures - au contraire d’un Damian Lillard par exemple - puisqu’il a joué à New Orleans, Los Angeles, Houston et Oklahoma City avant de rejoindre Phoenix. Mais cette saison représente peut-être sa plus belle chance de bague. Il faut dire qu’avec des joueurs comme Kevin Durant, Devin Booker ou Deandre Ayton à ses côtés, CP3 n’a peut-être jamais été aussi bien entouré dans sa carrière. Même quand il évoluait avec Blake Griffin et DeAndre Jordan à Los Angeles, ou bien James Harden à Houston.

James Harden, condamné à l’échec ?

Arrivé à Philadelphie il y a un peu plus d’un an maintenant, James Harden a clairement pour but d’être champion NBA à l’issue de la postseason . Les 76ers font partie des grands favoris au titre et le coéquipier de Joël Embiid en a bien conscience : « Mes chances de gagner avec cette équipe ? Top, il s'agit d'une certitude. Nous avons eu de bonnes équipes à Oklahoma City, il y a ensuite eu cette équipe en 2018 à Houston. Mais cette équipe est définitivement ma meilleure chance que j'ai eue de gagner » avait-il lâché durant la saison. Au passage, pas un mot pour son trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn…

Jimmy Butler a-t-il laissé passer sa chance ?

Champion de la Conférence Est en 2020 et finaliste malheureux contre les Lakers de Los Angeles cette même année avec Miami, Jimmy Butler a semble-t-il gâché sa plus belle opportunité de bague. Qualifié en playoffs en passant pas la case play-in cette saison, l’ailier compte bien mettre toutes les chances de son côté pour décrocher les étoiles. Pour preuve, il a inscrit 35 points, 11 passes décisives et 5 rebonds lors du Game 1 contre les Bucks d’Antetokunmpo, favoris au titre.

Russell Westbrook peut gâcher la fête