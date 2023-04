NBA : Damian Lillard et les Blazers, c’est quoi le projet ?

Florian Barré

Pour la deuxième année consécutive, Damian Lillard et les Blazers de Portland ne participeront pas aux playoffs. Avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites, la franchise déçoit alors même que son meneur joue peut-être le meilleur basket de sa carrière. Après ce nouvel échec, qu’en est-il de l’avenir de Lillard à Portland ? Lui qui a toujours voulu être l’homme d’une seule franchise.

Alors que Damian Lillard vient de conclure sa 11e saison dans l’Oregon, les calculs ne sont plus bons. Individuellement, le meneur de 32 ans a été particulièrement décisif avec Portland cette année avec 32.2 points, 7.3 passes et 4.8 rebonds en moyenne par match. Pourtant, les Blazers sont absents des playoffs pour le deuxième printemps de suite. Un échec qui colle avec le fait que Dame n’avait jamais aussi peu joué que lors des deux dernières échéances. Légitimement, les questions au sujet de l’avenir de Lillard dans sa seule et unique franchise se posent.

Une fidélité peu récompensée

Si Damian Lillard a justifié les mauvais résultats par l’inexpérience de sa franchise, « Nous avons été une équipe très jeune ces deux dernières années » , le meneur des Blazers trouve que remporter un titre NBA est devenu trop important dans la perception collective : « Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer encore très longtemps. Car je n’apprécie pas ce que la NBA est en train de devenir dans l’ensemble. Je joue pour l’amour du jeu, mais les gars parlent uniquement des titres. Je comprends bien évidemment que nous jouons pour gagner des titres, poursuit Lillard. Nous le voulons tous. Mais nous ne pouvons pas nous comporter comme si tout le reste ne comptait pas. Comme si l’aventure vécue ne comptait pas. Nous ne pouvons pas faire comme ça » . Damian Lillard est bel et bien un romantique du basket et un joueur fidèle qui veut voir plus loin que l’analyse d’une carrière sur le plan du palmarès.

« Je vais devoir prendre une décision »

Pour autant, le leader des Blazers ne se complait pas dans la situation actuelle de son équipe. Il espère d’ailleurs que du changement se prépare pour vivre rapidement de plus belles heures dans l’Oregon. Dans le cas contraire, le joueur de 32 ans laisse entendre qu’il pourrait envisager son avenir ailleurs : « Si on ne fait pas de gros move, on ne pourra pas avoir la chance de se battre au plus haut niveau. Donc non seulement je vais devoir prendre une décision, mais le Front Office va devoir le faire aussi… Est-ce qu’on va partir sur un projet jeune ou est-ce qu’on va se bouger ? Je pense qu’il faut juste choisir une direction et s’y tenir » . C’est clair, Dame ne veut pas tabler sur l’avenir et met la pression sur ses dirigeants dans ce sens : « Je ne suis pas intéressé par ça (une équipe de jeunes joueurs). Ce n’est pas un secret. Je souhaite des joueurs vétérans qui peuvent apporter immédiatement » a lâché le meneur.

