Immense cette saison, il est la nouvelle star de la NBA

Florian Barré

Au terme d’une saison qui avait mal commencé, Lauri Markkanen a prouvé à toute la NBA qu’il serait un élément incontournable des prochaines années. Victime d’un trade contre son gré en septembre entre Cleveland et Utah, le Finlandais a malgré tout réussi à se montrer indispensable dans une franchise en pleine reconstruction. Retour sur une saison pleine de rebondissements.

Alors qu’il venait de terminer une première saison NBA convaincante à Cleveland après quatre années passées aux Bulls, Lauri Markkanen s’est vu être stoppé dans son élan. L’ailier fort avait réussi à se faire une place aux Cavaliers, en se sacrifiant notamment au poste d’ailier dans un rôle inédit, où il ne prenait pas forcément la lumière. Son sens du sacrifice n’a finalement pas payé puisqu’au bout d’une saison, Cleveland a cédé à la tentation de récupérer Donovan Mitchell. Dans un deal entre le Jazz et les Cavs, les deux joueurs sont échangés en septembre laissant le Finlandais sur le carreau.

Markkanen a souffert de son transfert

The Finnhisher , comme il est surnommé, avait d’ailleurs pu s’exprimer quelques mois plus tard à ce sujet, dans un entretien sur le Draymond Green Show : « Lorsque j’étais à Cleveland, j’ai relevé le défi de défendre sur les meilleurs joueurs de l’équipe adverse et j’ai vraiment essayé de faire tout ce que l’équipe avait besoin que je fasse, et ils m’ont quand même échangé. C’est tout simplement le monde du basket qui est comme ça. J’aime tous les gars là-bas, mais j’ai compris que si une équipe a une chance d’obtenir un joueur comme Donovan, elle va probablement appuyer sur la gâchette. Je l’ai compris. C’est toujours difficile, surtout avec la famille. Il faut essayer de survivre dans un nouvel environnement » avait lâché Markkanen.

Une mauvaise nouvelle en cache parfois une bonne

Finalement, c’est un deal gagnant-gagnant puisque les Cavs et le Jazz se sont renforcés dans ce trade. Lauri Markkanen a d’ailleurs réalisé la meilleure saison de sa carrière et de très loin. Le Finlandais est passé de 14.8 points à 44.5% au shoot, 1.3 passes et 5.7 rebonds à 25.6 points à 49.9% au shoot, 1.9 passes et 8.6 rebonds en moyenne. Et même si contrairement à Cleveland, il ne participe pas aux playoffs cette année avec Utah, il a eu le droit à sa première sélection All-Star, dans le 5 majeur qui plus est ! De quoi lancer définitivement sa carrière à déjà 25 ans.