NBA : Joe Mazzulla, l’homme providentiel des Celtics que personne n’attendait

Florian Barré

À la mène des Celtics depuis le début de la saison, Joe Mazzulla bénéficie de la suspension d’Ime Udoka pour vivre un rêve éveillé. L’homme de 34 ans, qui entame d’ailleurs ses premiers playoffs, a la lourde responsabilité de faire mieux que son prédécesseur, stoppé en finale NBA la saison passée par les Warriors de Stephen Curry. Focus sur le profil d’un entraîneur qui surprend toute la ligue !

Ancien joueur de West Virginia en NCAA, Joe Mazzulla n’a jamais exporté ses talents en NBA. Non drafté, il opte très rapidement pour une carrière dans le coaching. Durant toute la décennie 2010, il enchaîne les postes d’assistants, principalement en NCAA mais aussi un an aux Maine Red Claws, l’équipe G League affiliée aux… Boston Celtics. Ce n’est qu’en 2019 qu’il rejoint la franchise verte en tant qu’assistant de Brad Stevens. Au moment où Ime Udoka débarque au TD Garden en 2021, il parvient à conserver sa place dans le staff, notamment car il est très apprécié du groupe.

NBA : «Il vit dans son ombre», LeBron James visé par une terrible accusation https://t.co/EU7VvSzjvU pic.twitter.com/fxSsZc1Flk — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Des débuts en fanfare

C’est en septembre 2022 que tout s’accélère. Joe Mazzulla passe de premier adjoint à entraîneur intérimaire puisque Ime Udoka est suspendu par les Celtics pour avoir entretenu une relation extra-conjugale avec une salariée de la franchise et donc « enfreint le règlement intérieur ». Les semaines passes et les résultats sont là. Mazzulla est même promu comme entraîneur titulaire en février et parvient à hisser Boston jusqu’à la 2e place à l’Est, derrière les Bucks. Avec 57 victoires cette saison, il devient le coach avec le meilleur bilan sur une première saison à Boston, après le regretté Bill Russell et ses 60 victoires en 1967.

Mazzulla veut le titre NBA