NBA : Que faut-il encore attendre de LeBron James ?

Florian Barré

Meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, LeBron James n’a pas encore prévu de s’arrêter là. L’ailier de 38 ans dispute en ce moment ses 16es playoffs en 20 saisons dans l’élite et espère bien aller chercher sa cinquième bague. Le joueur des Lakers repousse les lois de la nature et est bien parti pour réussir de nouveaux exploits d’ici la fin de sa carrière, aussi bien collectivement qu’individuellement.

Champion NBA en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami, en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland et en 2020 avec les Los Angeles Lakers, LeBron James est bien loin des 11 titres remportés par Bill Russell avec Boston dans les années 60. Un record que le King ne pourra évidemment pas aller chercher d’ici la fin de sa carrière, à moins de la prendre à 70 ans… et encore. Cependant, à 38 ans, l’ailier a encore la possibilité d’établir de nouveaux records impressionnants, lui qui a dépassé les 38 387 points en saison régulière de Kareem Abdul-Jabbar le 7 janvier dernier.

Et si LeBron dépassait les 40 000 points ?

Drafté en 2003, LeBron James est aujourd’hui dans le débat concernant le meilleur joueur de l’histoire de la NBA et ce notamment grâce à sa longévité au plus haut niveau. Après avoir dépassé au scoring Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar - ses principaux concurrents - LBJ s’attaque désormais à un nouveau record. Plus jeune joueur à atteindre la barre des 1000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 et 35 000 points en carrière, il pourrait être le seul à casser celle des 40 000.

Les yeux rivés sur un nouveau titre NBA

À défaut de pouvoir égaler Bill Russell, LeBron James pourrait rattraper de nombreux joueurs en remportant un 5e voire un 6e titre NBA. Abdul-Jabbar et Jordan en possèdent six, quand Magic Johnson, Kobe Bryant ou Tim Duncan en ont cinq. C’est d’ailleurs peut-être le seul point noir de l’immense carrière de LBJ , seulement 27e au classement des joueurs les plus titrés de l’histoire, ex-æquo avec Stephen Curry, Shaquille O’Neal ou Tony Parker par exemple.

Père et fils ensemble en NBA ?